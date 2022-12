“Virus del camello”: 5 claves sobre la enfermedad que alarma al plantel de Francia

Aunque todavía no hay un análisis de laboratorio que lo confirme, el cuerpo técnico de la selección de fútbol de Francia teme que varios jugadores de su plantel se hallan contagiado el misterioso virus MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio) o como se lo conoce popularmente “virus del camello”. Aunque tampoco descartan que se trate del virus de la gripe común o mismo el coronavirus SARS-CoV-2.

El entrenador de la selección de fútbol de Francia, Didier Deschamps, decidió días atrás el aislamiento de tres jugadores que tenían fiebre. Se sospecha que podrían tener gripe o el “virus del camello”, como se le dice popularmente. Ayer, el diario L´Equipe señaló que otros dos futbolistas, Raphaël Varane e Ibrahima Konaté, también padecen síntomas, pero aún no se ha confirmado oficialmente de qué enfermedad se trata.

1 -Un virus peligroso y su transmisión



El “virus del camello” causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sigla en inglés) es un coronavirus, aunque con características diferentes al que causa el COVID-19 y que produjo la actual pandemia. Identificado por primera vez en Arabia Saudita en 2012, el MERS es una enfermedad respiratoria más peligrosa que el COVID. Expertos en salud de todo el mundo indicaron que esta gripe es una infección respiratoria causada por el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

“El MERS es producido por un coronavirus, hubo muchos casos en 2013 y después medio se controló, no molestó más, pero sigue. Sí, se originan en los camellos. Creo que no es para asustarse, siempre los infectólogos estamos al tanto cuando hay un paciente que viaja, es lógico, uno toma en cuenta las infecciones del lugar, la famosa medicina del viajero. Pero no creo que sea un tema que deba generar preocupación”, expresó a Infobae el infectólogo Lautaro de Vedia.

El MERS-CoV es un virus zoonótico, es decir, que se transmite de los animales a las personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de un virus que ha sido identificado y vinculado a infecciones humanas en dromedarios, no en camellos, en el Medio Oriente, África y el sur de Asia. Los estudios han revelado que las personas se infectan por contacto directo o indirecto con dromedarios infectados.

2-Mortalidad

Los camellos de Medio Oriente son uno de los principales reservorios del virus MERS-CoV. La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisó a finales de febrero de 2022 que se habían notificado en todo el mundo un total de 2.585 casos de síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) confirmados por laboratorio. Del total de esos casos, hubo 890 muertes asociadas (ratio de letalidad del 34,4%). La mayoría de estos casos se notificaron en Arabia Saudí (2184 casos), incluyendo 812 muertes relacionadas (RFC del 37,2%).

3-Síntomas

Entre los síntomas de la “gripe del camello” o MERS-Cov se encuentran dificultades para respirar, vómito, diarrea, tos y fiebre. Siendo que la enfermedad se puede adquirir por contacto cercano con camellos. La transmisión de persona a persona es posible y ha ocurrido predominantemente entre contactos cercanos y en entornos de atención médica. “Fuera del entorno de atención médica, ha habido una transmisión limitada de persona a persona”, agregó el organismo sanitario mundial.

Según la biblioteca de Medicina de Estados Unidos, el período de incubación de este virus no se conoce con precisión. Se trata del lapso que transcurre entre el momento en que una persona se expone al virus y en que presenta los síntomas. El período de incubación promedio es de aproximadamente 5 días, pero hay casos en que se presentaron de 2 a 14 días después de la exposición. No tienen un tratamiento específico y la recuperación, en caso de ser leve es similar a cuando se supera un cuadro de virus gripal.

4-Tratamiento

Hoy no existe un tratamiento específico para la gripe del camello, ni una vacuna. La OMS tiene registro de la enfermedad en 27 países: Qatar, República de Corea, República Islámica de Irán, Reino Unido, Tailandia, Túnez, Turquía, Yemen, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahréin, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Kuwait, Líbano, Malasia, Omán, Países Bajos, Grecia, Italia y Jordania.

“Como precaución general, toda persona que visite granjas, mercados, establos u otros lugares donde haya dromedarios y otros animales debe adoptar medidas de higiene generales, como lavarse las manos con frecuencia, antes y después de tocar a los animales, y evitar el contacto con animales enfermos”, recomiendan desde la OMS.

“El consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados, incluidas la leche y la carne, conlleva un alto riesgo de infección por diversos patógenos que pueden causar enfermedades en el ser humano. Los productos de origen animal que se procesan adecuadamente mediante cocción o pasteurización son seguros para el consumo, pero también deben manipularse con cuidado para evitar una contaminación cruzada con alimentos crudos. La carne y la leche de camello son productos nutritivos que pueden seguir consumiéndose después de la pasteurización, la cocción u otros tratamientos térmicos”, indicaron.

5-Precauciones y advertencias

Frente a esta situación, el sitio web del Ministerio de Salud de Australia publicó un aviso donde dicen que los fanáticos que regresan de Qatar deben estar al tanto del MERS y pide a las personas que reduzcan el riesgo de contraer la infección “observando buenas prácticas de higiene, evitando el contacto cercano con camellos y evitando consumir carne cruda o leche sin pasteurizar”.

Y la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) también ha pedido a los médicos que busquen personas que sufran fiebre y dificultades respiratorias. “El riesgo de infección para los residentes del Reino Unido es muy bajo, pero puede ser mayor en aquellos con exposición a factores de riesgo específicos dentro de la región, como los camellos”, comunicó UKHSA.

Ahora, un equipo de científicos de Alemania, China, Reino Unido y Arabia Saudita advirtió en la revista The Lancet Global Health que existe el riesgo de que las personas que han ido a Qatar para la Copa Mundial de Fútbol vuelvan a sus países y se generen brotes.

“El riesgo de que los visitantes de Qatar regresen a sus países de origen infectados por el MERS-CoV sigue siendo real”, escribieron en el artículo. Señalaron que la Copa de Fútbol de la FIFA 2022 se está desarrollando simúltaneamente con el festival del concurso de belleza de camellos del Camel Mzayen Club en Qatar.

“Todas las autoridades de salud pública y el personal sanitario, no sólo de Oriente Medio sino de todos los países desde los que hayan viajado los asistentes a cualquiera de los dos eventos, deben tener mayor conciencia de la posibilidad de infección por el virus MERS-CoV”, recomendaron.

Fuente: Infobae