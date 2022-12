Barletta: “El socialismo puede sumarse al armado opositor”

El diputado radical Mario Barletta se mostró optimista en el armado del “frente de frentes” anti-peronista en esta provincia. Dice que no duda en lo que hará el PS y aseguró: “El socialismo puede sumarse al armado opositor”. También confió en que "antes de fin de año" el arco opositor pueda "generar una señal de sentar las bases para lo que debería ser la propuesta”.

Por otra parte, el líder de una de las líneas radicales en la capital provincial valoró la herramienta de las PASO y no descartó la posibilidad de enfrentar en una interna al intendente Emilio Jatón aunque le bajó el tono. “No lo veo imposible, tampoco digo que sea necesario”, dijo. En ese sentido, no da indicios sobre su futuro electoral y asegura que pone energías en el armado no peronista.

-¿Cómo evalúa el momento actual de la oposición santafesina?

-Trabajando con más expectativas favorables que hace algún tiempo respecto a conformar un espacio político amplio que contenga a todos los que tenemos denominadores comunes. Me refiero a la UCR, al PRO, la Coalición Cívica (CC), el socialismo, CREO, PDP, entre otros.

-¿Hay posibilidades de que el socialismo se sume a ese armado?

-Claro que sí, el socialismo puede sumarse al armado opositor. No es una cuestión que se esté trabajando desde ahora. Tuve el privilegio de que en los últimos días de (Miguel) Lifschitz trabajamos y hablamos mucho sobre este tema. En esa construcción que comenzamos hace algún tiempo todo el socialismo, el radicalismo y otros partidos van entendiendo cuál es el camino que tenemos que adoptar. No solo por una cuestión de sacar músculo electoral, sino para generar ese proyecto colectivo para Santa Fe Los denominadores comunes son muchos más fuertes y es a lo que tenemos que apelar para lograr esa propuesta que tanto necesita Santa Fe.

-¿Mantiene reuniones con esos espacios?

-Eso es permanente. Nos encontramos en Buenos Aires con otros diputados y seguimos conversando y escuchando los planteos de los diferentes espacios para ir logrando los denominadores comunes. Tengo optimismo que antes de fin de año podamos generar una señal de sentar las bases para lo que debería ser la propuesta.

-¿Qué va a hacer su espacio en la ciudad de Santa Fe?

-Estaremos en todos los lugares donde entendamos que tenemos las oportunidades de entablar las condiciones para continuar con lo que comenzamos en 2007. Hubo un verdadero cambio en nuestra ciudad y habrá que seguir trabajando para seguir en esa línea. Hay mujeres y hombres en los diferentes espacios, veremos en su momento quiénes son y qué nombres. Hay tiempo para las candidaturas, no creo conveniente poner por delante ese tema antes de las definiciones en la generación de un espacio en el que estemos todos juntos.

-¿Es apresurado pensar si podría ser candidato en la ciudad?

-No es apresurado, ni lo hecho por tierra, pero tengo muy puesta mi mirada en lo que entiendo que es lo importante: la ciudadanía está esperando que definamos un proyecto para la ciudad y la provincia porque tenemos dadas todas las condiciones. Seguridad, educación, apoyo al sector productivo son temas centrales.

-En caso de que no sea candidato en la ciudad, ¿le interesa otro lugar?

-Ya lo veremos, hoy estoy cumpliendo una tarea como diputado nacional y en el espacio político.

-Si se concreta el frente de frentes algunos espacios que hoy son opositores a Jatón compitan juntos en la misma coalición. ¿Cómo se trabaja esa cuestión?

-Lo importante es lograr ese espacio. Luego tenemos la herramienta de las PASO, y así será si hay acuerdos en términos de candidaturas y de nombres. Yo siempre he ido a internas, en el 2007 tuvimos una PASO con el socialismo y después trabajamos juntos.

-No ve como algo imposible una gran interna con el socialismo que gobierna la ciudad.

-Imposible no, pero tampoco digo que sea necesario. A lo mejor si hay acuerdos y consensos a nivel de ciudad. No hay una sola o única situación en las localidades. Puede haber acuerdos en una, en otra puede haber internas, en una puede haber internas entre dos partidos y en otra entre otros. Son construcciones diferentes en cada una de las ciudades.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Agustín VISSIO