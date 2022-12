Valdés, a favor de la creación de una moneda única para el comercio regional

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) presentó un proyecto en el Congreso para apoyar la creación de una moneda única sudamericana que se utilice en los intercambios comerciales de los países de la región, una idea respaldada por el presidente Alberto Fernández e impulsada años atrás por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el mandatario electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En una entrevista con Télam, Valdés contó este sábado que la iniciativa apunta a concretar "la posibilidad de que el comercio dentro del Mercosur se haga con una moneda única" como un "primer paso de soberanía" que permita "optimizar la integración".

En este sentido, acordó con el planteo que define al bimonetarismo como la encrucijada más difícil de la economía argentina, "de lo cual habló la Vicepresidenta cuando se refirió a que es uno de los principales problemas de los argentinos", recordó Valdés.

En mayo pasado, Fernández de Kirchner aseguró que "el principal problema que tiene el país es la economía bimonetaria" al advertir sobre "la importancia del dólar en forma total y absoluta en la formación de precios", tras lo cual convocó a todas las fuerzas políticas a "abordar un acuerdo acerca de cómo resolver el problema". Además, alertó sobre el fenómeno que "se está dando en Argentina de que los trabajadores en relación de dependencia son pobres".

En aquella exposición, la ex mandataria detalló que la economía bimonetaria "no es solamente la demanda de dólares para importación sino que la gente busca y quiere ahorrar en dólares, y no es cuestión de izquierda ni de derecha, ni de clase social", al resaltar que la divisa se convirtió en la Argentina "en moneda de ahorro y precio de inmuebles".

En coincidencia con ese planteo, Valdés sumó hoy su deseo de que se produzca "un gran acuerdo político en momentos donde la grieta es tan importante" para crear una divisa regional y que la moneda de intercambio comercial dentro del Mercosur deje de ser el dólar.

Agregó que su iniciativa "no tiene diferencias" respecto de otra presentada en el mismo sentido por el diputado del PRO, Fernando Iglesias, a la que suscribió también el economista Nicolás Dujovne, exministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri.

"Es importante trabajar en común, sobre todo en este tema de la moneda única sudamericana, donde ellos (por la oposición) ya se han manifestado de acuerdo", insistió Valdés.

El legislador dijo además que los proyectos para crear una moneda común de Sudamérica pueden constituirse en el "comienzo de algo distinto, una manera de volar bajito en principio para ver luego cómo vamos avanzando".

"Imaginemos que en vez de comercializar en dólares lo hagamos con una moneda propia en momentos donde además hay gran incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar tras la guerra Ucrania-Rusa", fundamentó.

En la misma línea, consideró que "es un muy buen momento" para impulsar la iniciativa que presentó ayer en la Cámara baja, debido a que "Lula acaba de anunciar que pondrá como ministro de Economía a Fernando Haddad, quien en su momento presentó un proyecto en el mismo sentido".

"Una moneda única del sur como medio de intercambio dentro del bloque regional", profundizó Valdés al referirse a las claves de su propuesta.

El legislador se preguntó también "cómo y cuándo es que nosotros comenzamos a comercializar todo en dólares", incluso entre países asociados que forman parte del Mercosur, y se remitió a "la década del '70, cuando sucede la guerra de los Seis Días y Estados Unidos le plantea a Arabia Saudita que la moneda con la cual va a comercializar los barriles de petróleo será el dólar".

"A partir de ese momento histórico se globaliza el dólar como moneda de intercambio y hoy somos dólar-dependientes", reseñó.

Y añadió: "Por eso es importante que en el comercio intra-Mercosur vayamos cambiando este paradigma".

Asimismo, consideró que en la actualidad "las condiciones están dadas para avanzar en este sentido" y subrayó que "no hay impedimentos para llevarlo a la práctica".

"Se trata, como señaló la Vicepresidenta, de uno de los temas de fondo en los que la Argentina necesita un gran acuerdo político transversal para resolver el crecimiento y la restricción externa", reiteró Valdés, al tiempo que recordó que el presidente Alberto Fernández también se manifestó al respecto.

"Con Brasil, hace mucho, tenemos la idea de integrarnos en una moneda común. El Mercosur es aproximadamente el 75% del PBI sudamericano, con lo cual sería maravilloso concretarlo", dijo el jefe de Estado en septiembre último, en el marco de la conferencia 'Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana'.

Por lo que Valdés instó a que "en esta clase de temas, la política dé respuestas a la ciudadanía más allá de las diferencias entre los espacios partidarios".

En la letra del proyecto de declaración presentado este viernes, Valdés destaca también el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición; y respecto de la posición en Brasil, país de central importancia política y comercial para la región y cuyo apoyo sería determinante para el avance de la iniciativa, subraya que hay un visto bueno transversal.

En el texto no solo recuerda que "Lula tiró la idea, que fue trabajada por sus equipos técnicos, y encabezados por quien será su ministro de Economía, Fernando Haddad" sino que también "el ministro de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, dijo en varias oportunidades que una divisa única para el Mercosur permitiría una mayor integración y una zona de libre comercio".

"Una moneda única sudamericana implicaría una mejora en la integración económica a nivel regional. Si observamos el caso de integración europeo, su sistema obtuvo significantes mejoras al adoptar el euro como moneda única y crear el Banco Central Europeo, poniendo fin a la inflación y a las recurrentes devaluaciones en diversos Estados", concluyó Valdés.

