El cerebro detrás del campeón del mundo: quién es quién en el cuerpo técnico de la selección argentina

César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Lionel Scaloni. Los tres nombres que llevaron a la gloria máxima a la selección argentina. El oriundo de Pujato comenzó su proceso con varias críticas, producto de su falta de experiencia previa, pero se convirtió en indiscutido como director técnico y lideró hacia el éxito a Lionel Messi y compañía en la Copa América y en la Finalissima ante Italia. Y coronó su ciclo con el Mundial de Qatar, tras superar por penales a Francia en la final.

Si bien la mayoría de las miradas se centran en el Gringo, de 44 años, el entrenador cuenta con un cuerpo técnico con varios nombres de peso en el fútbol y con profesionales con una larga trayectoria, que le sirven de respaldo. Y lo asisten tanto en lo técnico como en el manejo de grupo, algo vital en su plan, dado que la mística creada terminó siendo decisiva en los tres títulos cosechados.

Juntos continuarán además hasta Estados unidos-México y Canadá 2026, ya que acordaron de palabra la continuidad. Si hasta Scaloni en conferencia de prensa “invitó” a Messi a jugar el próximo Mundial, subrayando que le guardan la plaza....

“Y a ustedes que les voy a decir. Gracias AMIGOS , el sueño se hizo realidad , que lindo es ser argentino carajo”, les dedicó en un posteo de Instagram a sus laderos.

Pablo Aimar (ayudante de campo):

Por algo, el Payasito sonó como candidato a reemplazar a Marcelo Gallardo en River plate, rol que recayó en Martín Demichelis. Si bien se sumó a la estructura de AFA en juveniles, enseguida lo incorporó Scaloni como asistente, por sus conocimientos tácticos (el su fuente de consulta primordial en los cambios) y por su ascendencia en el plantel. Muy respetuoso de su función, habla lo que tiene que hablar y cuando debe hacerlo. Y es muy escuchado.

Desembarcó en 2017 junto a Diego Placente en el proyecto que encabezaba Hermes Desio. Se hizo cargo de la Sub 17. Apostó a darles libertades a los chicos, permitiéndoles la imaginación y darles rienda a la habilidad. Estuvo al lado de Scaloni desde el primer día. Lo acompañó en el Torneo L’Alcudia con la Sub 20, trabajó con él en el interinato en la Mayor y la sociedad continuó en el Mundial de Qatar 2022.

Con la Sub 17 logró el Sudamericano de Lima, Perú, en 2019. Ese plantel lo integraron entre otros Santiago Simón, Tomás Lecanda, Cristian Medina, Exequiel Zeballos, Juan Sforza, David Ayala, Alan Velasco, Kevin Lomónaco, Julián Aude y Franco Orozco. Incluso algunos ya tocaron la Selección Mayor. Mirada a largo plazo.

Walter Samuel (ayudante de campo):

Como Pablo Aimar cumple una doble tarea en la AFA al ser ayudante de campo en la Mayor y entrenador de la Sub 17, Scaloni decidió incorporar otra pieza con pasado en la era dorada de José Pekerman a su cuerpo técnico. El elegido fue Walter Samuel, quien contaba con experiencia previa en el Inter de Italia y el Lugano de Suiza.

En el Nerazzurro estuvo desde noviembre de 2016 hasta junio de 2017. Primero acompañó en 27 partidos a Stefano Pioli y luego en 3 a Stefano Vecchi. En el conjunto helvético, en cambio, inició su camino en julio de 2017 y se despidió en agosto de 2018 para asumir el desafío con la Albiceleste. Fueron 38 partidos con Pierluigi Tami y 13 con Guillermo Abascal.

“Tratamos de dividirnos tareas, pero las decisiones las toma Lionel. Nosotros ayudamos a la defensa y damos opinión en lo que nos pida. Cuando les hablamos a los defensores no es que nos sentimos con más derecho, pero es la posición que más conocemos y lo hacemos con más seguridad. Pero tratamos de ayudar a Lionel, que es lo principal. Vinimos a la Selección porque nos eligió él. Ojalá los muchachos se puedan consolidar”, le explicó en su momento a Infobae.

Roberto Ayala (ayudante de campo):

El Ratón, uno de los jugadores que más veces vistió la camiseta nacional, fue uno de los últimos en sumarse al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Juntos compartieron plantel en el Mundial de Alemania 2006.

Desde enero de 2012 a septiembre de 2013 fue el mánager de Racing, su último club como futbolista profesional. A fines de ese mismo año asumió como secretario técnico en Valencia de España, entidad donde es considerado como un ídolo. Estuvo hasta junio de 2016.

“Todo empezó como un interinato y hoy es el entrenador, porque se lo ganó, porque hizo un trabajo serio. Porque creo que es un tipo que tiene claro hacia dónde quiere ir, cómo y con quién. Así se lo transmite a sus futbolistas. Es muy abierto a la hora de dejarnos opinar, y de esa manera es más fácil trabajar y poder crecer como entrenadores. Y ojalá nosotros podamos hacerlo crecer a él”, explicó Ayala.

Es el encargado de hablar ante la TV en los instantes previos a los partidos. ¿Cábala?

Martín Tocalli (entrenador de arqueros):

El hijo de Hugo (ex ladero de José Pekerman y entrenador en selecciones juveniles) es uno de los sobrevivientes del ciclo de Jorge Sampaoli. Estuvo desde 2012 junto al oriundo de Casilda en su experiencia en la Selección de Chile y luego cuando desembarcó en Argentina.

También es la principal cabeza del Departamento de Arqueros de la Asociación del Fútbol argentino, donde tiene bajo su mando a Damián Albil (masculinas Sub 19, Sub 20 y Sub 23), Darío Herrera (masculinas Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 17), Mauro Dobler (femeninas Sub 20 y Mayor) y Vanesa Sarroca (femeninas Sub 15 y Sub 17).

Anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Gustavo Cisneros en Deportivo Armenio y como entrenador de arqueros en San Lorenzo cuando Ramón Díaz era el entrenador.

“Me puse de costado por la situación de los penales que vamos trabajando, quién es el pateador, eso lo trabajamos. Yo me pongo en un lugar que ellos puedan mirarme si necesitan preguntarme algo porque acá el mérito es del arquero”, comentó sobre la actuación de Dibu Martínez en la definición ante Colombia en Selección Argentina, la serie, que se emite por Amazon Prime.

En la Copa del Mundo se lo vio aconsejar a Dibu en las series de penales ante Países Bajos y Francia (tapó tres remates). El estudio rindió sus frutos.

Matías Manna (analista de video):

Es rosarino y su vínculo con la selección argentina comenzó producto de su relación con Jorge Sampaoli, a quien conoció luego de haber trabajado junto a Marcelo Bielsa. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, fue docente universitario en la Universidad Nacional de Rosario, es entrenador de Fútbol Profesional avalado por la AFA, periodista, y en su paso por Chile ejerció la docencia en la Universidad de Santiago. Es un fiel seguidor de Guardiola, de quien escribió un libro llamado Paradigma Guardiola y a quien le dedicó un blog especializado en analizar el juego de sus equipos.

Si bien se alejó de la Albiceleste tras la salida de Sampaoli tras la eliminación en Rusia 2018, retornó en marzo del 2019 de la mano de Lionel Scaloni. También trabajó en San Martín de San Juan y Unión con Facundo Sava y en la selección de Chile.

“El punto clave del analista es integrar el análisis que uno puede hacer de su propio equipo, de los rivales, de los entrenamientos, con la idea del entrenador y sobre todo cómo puede potenciar todo el cuerpo técnico a los jugadores. Este proceso por suerte ha logrado potenciar a los jugadores. La clave también es no desintegrar el análisis del rival con el análisis propio, que quede todo integrado. De nada sirve mostrar muchas imágenes del rival sin tener en cuenta qué se hace durante la semana o cómo son nuestros jugadores”, remarcó Manna a Amazon Prime.

Fue su cuarto Mundial, ya que anteriormente estuvo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Las dos primeras Copas del Mundo fueron con la Roja (primero con Bielsa y luego con Sampaoli).

Luis Martín (preparador físico):

Fue un histórico preparador físico de las divisiones inferiores del club Estudiantes de La Plata y llegó a la selección argentina para ser parte del cuerpo técnico de la Sub 15. Si bien ambos tienen pasado en el Pincha, con Lionel Scaloni se conocieron poco antes del torneo L’Alcudia. Tiene una gran relación con los futbolistas, algo que quedó en evidencia durante el documental emitido por Amazon Prime.

“Todos quieren estar, todos hacen un esfuerzo grandísimo. Nos pone contentos, muy contentos. Vienen para estar, para jugar y te lo demuestran a cada rato. Está en nosotros ser cautos en lo que decimos, en como manifestamos. El profe tiene una parte importante en esa relación interpersonal con el jugador”, comentó.

Su pasado como futbolista se encuentra vinculado en la Liga Amateur Platense, donde se desempeñó como delantero en equipos como Everton, El Cruce, For Ever y Fuerte Barragán. Fue uno de los que viajó a Qatar junto a Walter Samuel y el presidente Claudio Tapia para elegir el predio de entrenamiento y definir todo el tema logístico de cara a la Copa del Mundo.

Rodrigo Barrios (preparador físico):

Es el preparador físico alterno de la selección mayor de Argentina. Tras un paso como PF en Berisso Rugby Club, realizó la mayoría de su carrera vinculada al fútbol. Estuvo en las juveniles de Estudiantes de La Plata entre 2008 y 2015 y luego trabajó en el Al-Hilal de Arabia Saudita con Juan Ignacio Brown, el hijo del Tata.

Se sumó al combinado nacional a mediados de 2019 y también contribuye en las diferentes categorías juveniles de Argentina.

Fuente: Infobae