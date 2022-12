Álvaro Morales: En 1978 fue por la dictadura, en 1986 por la trampa de Maradona y ahora por penales inexistentes

Duerme de día y vive de noche. Álvaro Morales, una de las voces más polémicas (además de su tremenda potencia) de la televisión mexicana, se fue convirtiendo en un personaje que muchas veces carga contra los protagonistas argentinos del fútbol. Hipercrítico, no da tregua ni a Lionel Messi, ni a Maradona, ni a La Volpe ni a Menotti ni a Bielsa, aunque tampoco deja sin crítica a Pep Guardiola. Una charla imperdible con Infobae.

- Te leí y escuché y vi diciendo muchas cosas contra Lionel Messi. ¿Qué es todo eso?



-A mí me gusta desmitificar cosas. Si alguien hace una tesis, yo quiero comprobar si es cierta o no. Y entonces durante la carrera de Messi se le quisieron atribuir condiciones de líder que el muchacho no tiene. Yo no niego que sea un buen jugador ni uno de los mejores de la historia. Lo que niego es que en momentos importantes, él no es el caudillo ni el líder. Él no tiene, quizá, ese alma maradoniana aunque tampoco es santo de devoción Maradona, aunque sí reconozco algo en Messi: la regularidad que ha tenido y los números que ha tenido en Europa no los tuvo Diego, y a Diego, que es otra de mis afirmaciones polémicas, lo considero un tramposo. Y cuando a mí me dicen “la cocaína es una droga social y no interfiere en fútbol” yo pregunto “¿y usted es médico?”. Vamos a los manuales de la FIFA a ver qué dice sobre la cocaína y hay una explicación de por qué la cocaína sí mejora el rendimiento. Y con la mano, yo entiendo la picardía de un latino diciendo “es la mano de Dios”, pero al final de cuentas, en mi percepción eso es trampa. No lo vio el árbitro. Ah, ¿entonces si no me ve un policía yo puedo cometer un crimen? Eso es lo que me están tratando de decir. A lo que voy de Messi es que yo reviso sus finales en Copa América, en Champions, en los partidos eliminatorios de 2015 y él estaba muy bien protegido por Xavi, por Iniesta. Él es el hermano menor, hay que protegerlo, y le quisieron dar responsabilidades de hermano mayor.

-¿Pero este Mundial no te contradice?

-Este Mundial es polémico porque los penales que le dieron a Argentina, para mí ninguno era falta. Paredes es que que toma al árabe, lo va agarrando y marcan penal ¿Cuál falta de Szczesny contra Polonia? Contra Croacia, creo que había córner antes del penal pero tampoco hubo contacto del arquero. Entonces, yo hago otra afirmación polémica aunque no tengo nada contra los argentinos ni contra la selección argentina sino contra los mitos. Hay muchos mitos alrededor de Messi y entonces un ángulo polémico es preguntarse ¿y Argentina cuándo va a ganar un Mundial limpiamente? Sin la dictadura militar, sin un tramposo como Maradona y sin estos penales que no eran falta. ¿Cuándo? Jajajajaja.

-Pero si es por esa línea, se podría decir que cualquier equipo ha ganado por alguna cosa que no está bien...

-¿Me puede dar un ejemplo?

-Italia-Francia en 2006. Un cabezazo de Zidane a Materazzi por una provocación del defensor...

-OK, yo aceptaría ese argumento, pero entonces, porque otros lo hacen, ¿yo lo puedo hacer?

-No, pero ¿has criticado a los demás como a Argentina ahora?

-Sí, fui igual de crítico. Lo que pasa es que hay más mercadotecnia, más prensa alrededor de Argentina. Como los brasileños hablan portugués y, lo digo como metáfora, Brasil es una isla, porque no les interesa darse a conocer en Latinoamérica y Latinoamérica tiene mucha influencia de Argentina. Los que dicen que son periodistas fungen en televisión como aficionados de Messi. Hay mucha hipocresía.

-Pero tú también eres periodista

-No, yo no me considero periodista, pero ellos sí se dicen, y ¿dónde está la seriedad? Leí en un medio argentino hace unos años que el periodista que no tiene fuentes, es un mero oficinista. Y también decía que cuando opines, hazlo con toda tu pasión, sin medias tintas. Entones, yo no soy objetivo. Yo soy un subjetivo argumentado. Y soy un manipulador. Pero por más que Mbappé sea el goleador de la Copa del Mundo, las tapas serán con Messi. Ya tiene un sentido comercial.

-También veo que hay cuestiones internas del fútbol mexicano en las que generás polémica.

-¡¡¡Claro!!! Me he convertido en trending topic en la Argentina y he viralizado bastante bien y entonces me metí a ver la población argentina y son 45 millones y hoy estoy en la mente de toda la Argentina y eso me parece fascinante. Me parece fascinante que no puedan disfrutar tranquilamente de un triunfo sin que vayan a putearme a mí, jajajaja. Estoy viendo que si el fútbol es pasión, en Argentina trasciende más todavía. Mucho más. Yo veo muchos programas de la Argentina y me parece que los programas de chimento, son muy buenos, son potencia mundial, y los de fútbol son serios y ¡aburridos! El fútbol es alegría!!! Yo veo un programa de España que me gusta y es “El Chiringuito”, la contraposición del madridismo contra el barcelonismo. ¿Por qué en la Argentina no hay un programa “Boca contra River”. Yo creo que sería sensacional. O “Boca y River contra el resto” porque hay un mercado para el resto.

-Creo que serías un personaje fuertísimo para la Argentina.

-No hay que parar, jajaja.

-Te pareces un poco al personaje de Ricardo La Volpe. ¿Has tenido contacto con él?

-Fuimos compañeros. Es un tipo fascinante. Con nosotros ha sido un tipo buena onda. Quizá en el vestuario era distinto. Yo estudié el curso de DT y tengo también una maestría en administración de empresas de fútbol, como base para debatir y tener más argumentos para joder. Cuantos más conocimientos tenga, más poder. Ya luego lo utilizaré como quiera. Y como DT conozco más a la gente del fútbol y el fútbol es como una droga y empodera, y seguramente La Volpe, cuando está en un vestuario, se transforma y su carácter lo ha traicionado. ¿Cómo perdió aquel título con Boca en 2006? No sé si fue Palermo o Ibarra que dijeron que La Volpe vino un día y dijo que “esto se hará a mi manera” y fue una estupidez.

-¿A Bielsa lo conociste?

-No lo conocí personalmente. Yo tengo una frase. En México, la palabra “choro” significa “rollo”, exceso de retórica. No es que yo sea bilardista, pero me identifico más con el bilardismo legal y reglamentario, pero Bilardo no era de verso. Hay que ganar y hay que ganar. Los que vienen de la otra escuela, yo la llamo la de la retórica linda. Los choros valdano-bielsistas-menottistas-lavolpistas. Mucho verbo, pocos resultados.

-Pero Guardiola sí que tiene buenos, ¿no?

-Yo soy un crítico de Guardiola que no ha ganado la Champions desde que salió del Barcelona, pero en febrero de 2019 hizo una declaración por la que yo lo respeto y dice “yo no podría hacer lo que hago en un equipo pequeño, de bajo presupuesto. Yo soy un entrenador limitado a un equipo de estrellas y alto presupuesto”, entonces él reconoce que no es un DT completo. Y eso yo se lo respeto. Que él puede gastarse el PIB completo de un país en reforzar una defensa para ganar una liga local.

-¿Por qué México no avanza en los Mundiales?

-Al no tener muchos jugadores en el exterior, con los jugadores del nivel doméstico alcanzaba para llegar a los octavos de final del Mundial, hasta que llegó Gerardo “Tata” Martino, al que no le importaba. Él ya había dirigido al Barcelona, a la selección argentina... ¿Qué le iba a motivar de México? El dinero, nada más. Y durante los últimos meses de este año estuvo cabildeando con periodistas tratando de mandar un mensaje que se replicaba mucho con la prensa argentina: el de decir “no tengo jugadores”. Y prefería vivir en Argentina que vivir en México, ese tipo de cosas... en lugar de un entrenamiento con la selección mexicana, ir a ver un partido en Argentina.

-Una vez se lo criticó mucho en México porque se lo vio hablando con Scaloni en el estadio de Newells. ¿Por qué tanta crítica?

-Porque se evidenciaba públicamente que su prioridad no era la selección mexicana, como hacían otros DT. Osorio estaba en todos los partidos del fútbol mexicano y lo veíamos en cámara. Percepción y realidad. La Volpe lo mismo, el Chepo, lo mismo, Herrera, lo mismo. La percepción era “están trabajando. Le importa” Y el Tata, la percepción que generaba era no le importa, no le interesa. Él llega, da una conferencia de prensa, y dice “yo soy 4-3-3. Mis equipos serán protagonistas”. Perfecto. Nos fijábamos en las rotaciones de Osorio en el Mundial pasado. El Tata hizo más rotaciones. En el Mundial, contra Argentina, utilizó un esquema que no le había funcionado nunca, con línea de cinco. Era como si tuviéramos el Caballo de Troya dentro de nuestra selección. Y luego no llama a un delantero como Javier “Chicharito” Hernández para premiar lealtades en el grupo. Tampoco llama al “Chaquito” Giménez (hijo del ex jugador de Boca Christian Giménez). Se juega por Rogelio Funes Mori y lo usa seis minutos. Casi no tuvo defensores en México, sólo desde Argentina. Pudieron haber estado Chicharrito, Carlos Vela, Lainez. Se la jugó por veteranos como Héctor Herrera, o Guardado, al que se le rindió homenaje para que jugara su quinto Mundial, Memo Ochoa, impreciso en los balones aéreos y que pese a atajar un penal a Lewandowski pudo haber hecho mucho más en el gol de Messi. Martino se la jugó por lealtades, y a veces las lealtades hunden. Y como era un grupo opositor a Chicharrito, prefirió tener esas lealtades.

- ¿Y quién puede venir ahora de DT de la selección?

-Se habló de Luis Enrique pero no sé... yo no soy anti argentino y se habló de Fernando Ortiz o Diego Cocca y me gustan, son efectivos, más Ortiz que Cocca. También Miguel Herrera, por supuesto. Que conozcan el medio local es importante. No es trascendental, pero que conozcan la idiosincracia del mexicano porque no es lo mismo el del sur que el del oeste. Somos muy heterogéneos. A Fernando Ortiz le falta un título. Sería bueno que lo ganara con el América.

-¿Qué equipos te gustaron en este Mundial?

-Francia me gustó, Brasil en su momento, Croacia.

-¿Y Argentina no?

-De Argentina me gustó el Dibu Martínez. Tiene mi personalidad. Ustedes ven al Dibu... ese soy yo, que se va y se mete en la mente de los demás. Gracias al Dibu Martínez vencieron a los Países Bajos. Messi había hecho la primera parte pero cuando viene el momento complicado, porque la defensa ha sido un punto complicado en la Argentina, Messi desaparece en los tiempos extras. Pero siempre aparece el Dibu. Lo que hizo Julián Álvarez fue tremendo, lo que hizo De Paul, Mac Allister. Lautaro me decepcionó. Di María me parece fenomenal. Scaloni lo ha hecho muy bien. No esperaba nada de Scaloni y no es de la retórica linda ni de la dinámica de lo impensado, jajaja. Cuando Menotti vino a México con la retórica de la dinámica de lo impensado y uno revisa los resultados... aunque sí cambió algunas cosas, pero Menotti tiene una deuda con los resultados. Ganó en 1973 con Huracán, que dicen que era un equipazo, el Mundial 1978 bajo la sombra de la dictadura, le fue mal en la Copa América de Paraguay 1979, y luego ¿qué ganó? Una copa del Rey con el Barcelona. Y Bilardo tampoco ganó tanto más. Hay una escuela intermedia que no se dice tanto como la de Basile o Bianchi, o Gallardo, o Gallego. Ramón Díaz está muy satanizado. Lo odian o lo aman.

-¿Y con el triunfo de Argentina qué te pasa?

-Ya tenemos preparado el discurso. A mí me conviene que Argentina gane, por una cuestión mediática, porque me da más atracción, porque estoy en la mente de 45 millones de argentinos, jajajaja. Pero cuando los veo de cerca estoy en su corazón, me piden fotos. Un gran beisbolista, Gary Sheffield, que jugó en los Yankees, “nadie abuchea a los Don Nadies”. Hay que tener piel dura en este negocio. A Cristo recién le hicieron caso cuando destruye los puestos de los mercaderes. Hasta que grita, vocifera y se enoja, no fue escuchado. Pero volviendo a Argentina, yo a Messi ya lo criticaba desde antes, pero lo hacía en México con mis compañeros pro-Barcelona

-¿Y entre Messi y Maradona, con quién te quedás?

-Con Messi porque es limpio y además, Maradona nunca llegó a la cifra de goles de Messi, que mantuvo una regularidad de más de 20 goles. Igualmente alguna vez metió una mano en un gol, pero hizo un gol maradoniano ante el Getafe. El de Maradona, si uno revisa los archivos, en ese partido, algunos ingleses ya estaban amonestados. Y si uno revisa la jugada, no le entran con tanta fuerza aunque el momento fue impresionante. En el gol de Messi, reconozco, los jugadores rivales salieron a quebrarlo.

-¿Algún jugador argentino con que te identifiques?

-Ricardo Bochini. He leído mucho sobre él, un rockstar también. Mario Kempes, al que quiero mucho.

