La foto de Messi con la Copa del Mundo rompió el récord de likes en Instagram: superó a la del huevo

La publicación en Instagram de Lionel Messi con la Copa del Mundo ya acumula más de 56 millones “me gusta” en Instagram y de esta manera rompió el récord en esta red social. La imagen del capitán de la Selección argentina superó a la de un huevo, que hasta hoy era la más likeada.

En enero de 2019 la cuenta @world_record_egg, que fue creada con el único objetivo de conseguir la mayor cantidad de likes en la historia, compartió la imagen que acumula 55 millones de “me gusta”.

Esta famosa imagen había tardado solo nueve días en batir la marca anterior, que era una publicación de la modelo estadounidense Kylie Jenner.

Después de ganar el Mundial de Qatar, comenzó una campaña en redes sociales para que la imagen del astro argentino sea la más likeada. “Si le diste like al huevo, sacáselo”, escribieron en Twitter varios usuarios. En esta misma línea, otros postearon: “Si no le diste me gusta a la foto de Messi, hacelo”.

El posteo de Lionel Messi con la Copa del Mundo es también la imagen de un deportista con más likes en la historia de Instagram, tras sobrepasar los 32,7 millones que obtuvo Cristiano Ronaldo junto a su esposa Georgina Rodríguez cuando anunciaron que esperaban mellizos.

En la publicación se lo puede ver a Messi alzando la copa en el estadio Lusail: “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, escribió el capitán de la Selección. En el mismo posteo también le agradeció “a mi familia, a todos los que me apoyan y a los que creyeron en nosotros”.

Fuente: TN