¡Messi pasó al huevo! La foto con la Copa del Mundo es la publicación con más "me gusta" de Instagram

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha sido una máquina de romper récords y la final del Mundial Qatar 2022 no fue la excepción. En Copas del Mundo, el rosarino se convirtió en el futbolista con más partidos disputados, el que más minutos jugó y en el goleador histórico de la Selección argentina. Ahora, además, alcanzó una curiosa marca: una foto suya se convirtió en la que más "me gusta" cosechó en Instagram.

Apenas levantado el ansiado trofeo, la Pulga compartió una foto suya reflejando la alegría del festejo. "¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", escribió junto a la imagen.



"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", continúa el texto.

Y cierra: "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!".

En las primeras horas de la mañana del martes, la publicación ya contaba con 56.871.35 likes, con lo que ya le había sacado ventaja a la única imagen subida a la cuenta @world_record_egg, una sencilla foto de un huevo, que ostentaba el récord de más "me gusta" en la red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Egg Gang ðŸŒÅ½ (@world_record_egg)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Cuando los likes comenzaron a crecer en las primeras horas de la publicación, varios usuarios de internet impulsaron una campaña para, además de apoyar a la foto de Messi con un corazón, retirarle el "me gusta" a la del huevo para apurar el récord.

Fuente: C5N