Casación suspendió la audiencia para revisar el sobreseimiento de Macri en la causa por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió suspender una audiencia clave que debía realizarse este miércoles con miras a revisar la situación del ex presidente Mauricio Macri y los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se los investiga por haber espiado a familiares de las víctimas del ARA San Juan. La decisión podría convertirse en una mala noticia para la defensa del ex jefe de Estado. Es que todo hace pensar que cambiarían los jueces que resolverán sobre su futuro.

Todo se enmarca en el planteo de recusación que formuló Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos y querellante en la causa, y la abogada Valeria Carreras, que representa a otras familiares, contra el juez Carlos Mahiques, que integra la Sala II de Casación. El objetivo era el mismo: reclamar el apartamiento del magistrado, hoy presidente de la Sala II, porque su nombre aparece en la denuncia que involucró a un grupo de jueces por el viaje a Lago Escondido junto a un funcionario del gobierno porteño y empresarios de medios.

Al responder la recusación, Mahiques rechazó su apartamiento: negó un vínculo personal con el ex presidente Macri, como se planteó en los escritos de las partes; sostuvo que existe un “arbitrario prejuzgamiento” sobre la denuncia que tramitan Bariloche y habló de una “extensa campaña de desprestigio y hostigamiento contra integrantes del Poder Judicial de la Nación” de la que “soy, sin dudas, otra víctima y damnificado”.

Con miras a resolver, el juez Guillermo Yacobucci ordenó informar a la oficina judicial para que se realice un sorteo que determine qué juez de esa sala resolverá sobre el apartamiento o no de Mahiques. Y, frente a la cercanía de la audiencia fijada para este miércoles, en donde los magistrados iban a oír a las partes, decidió suspender el trámite, sin fijar cuándo podría concretarse a la espera de una definición.

El dato cobra su significado mirando el calendario: es que la definición sobre la recusación podría quedar abstracta si no resuelve antes de fin de año para cuando Mahiques ya no integre más el tribunal que revisará la causa por espionaje del ARA San Juan. ¿Por qué? Porque en el último acuerdo de Casación se nombró autoridades para el 2023 y se resolvió que Mahiques pasaba a conformar la Sala I. La Sala II, en tanto, quedará a cargo de Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, quien hasta fin de año es presidente del máximo tribunal penal federal, pero en 2023 volverá a su sala de origen para seguir revisando causas. De no llegar con los tiempos de una definición en los próximos días, podrían ser Yacobucci, Ledesma y Slokar los que se encarguen de analizar la situación del ex presidente en ese expediente.

La causa se inició por impulso de la ex directora de la AFI Cristina Camaño y aterrizó en el juzgado federal de Dolores, donde se unió a los expedientes contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y el supuesto espionaje a las llamadas bases AMBA que funcionaron durante el gobierno de Mauricio Macri.

En octubre de 2021, en medio de la campaña legislativa, Macri fue llamado a indagatoria, la primera causa por la que tuvo que enfrentar un juzgado después de haber dejado el sillón de Rivadavia al que, no obstante, había llegado procesado por la llamada causa de las escuchas, en la que terminó sobreseído. Macri negó las acusaciones y acusó al juez de ser funcional al oficialismo. En diciembre, el juez de Dolores Martín Bava lo procesó diciendo que el entonces jefe de Estado había ordenado espiar a los familiares de las víctimas, en busca “influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento”.

Pero Casación ordenó a fines del año pasado que la causa dejara el juzgado de Dolores y pasara a Comodoro Py 2002. Lo hizo en el marco de un planteo en la causa D’Alessio, pero que selló la suerte del resto de los expedientes que estaban atadas a ella. El caso quedó en manos del juez Julián Ercolini. La Cámara Federal porteña se encargó de analizar la decisión de Bava.

El 15 de julio pasado, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron ese fallo y ordenaron el sobreseimiento de los involucrados. Entendieron que no había habido espionaje ilegal y que las diligencias estaban justificadas en la seguridad presidencial. “Los informes referenciados se advierten a simple vista como observaciones de campo absolutamente superficiales, que en ningún momento afectaron la vida privada de particulares”, se sostuvo.

Tanto los querellantes como el Ministerio Público apelaron. Las víctimas porque insistieron en que Macri debía quedar procesado y enfrentar un juicio oral. La fiscalía porque entendió que se debía haber anulado el fallo de Dolores y haber llamado nuevamente a Macri a indagatoria precisándole su acusación, algo que no había sucedido previamente. Con estos recursos, llegaron hasta la Cámara de Casación. A fin de noviembre pasado, Mahiques llamó a audiencia para escuchar a las partes. Y por escrito, el fiscal Raúl Plee sostuvo el recurso del fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe. Eso es lo que debía discutirse esta semana, de acuerdo a dar una definición.

Pero la noticia sobre el viaje a Lago Escondido derivó en que las querellas plantearan la recusación de Mahiques y de Ercolini, en base al dictamen de la fiscal de Bariloche Candida Etchepare que abrió una investigación sobre ese episodio. En ese contexto es que ahora Casación suspendió la audiencia prevista para el próximo miércoles y eso podría cambiar el escenario sobre qué magistrados revisarán el sobreseimiento de Macri y del resto de los implicados.

* Para www.infobae.com