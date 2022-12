Más críticas por el sorpresivo feriado que obligó a cancelar cirugías, reprogramar exámenes y postergar vuelos

De manera sorpresiva, el gobierno nacional decidió ayer decretar este martes como feriado nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El objetivo es que los argentinos puedan salir a festejar con el equipo que logró ganar la Copa del Mundo en Qatar.

Lo más llamativo es que la medida alcanza a todo el país cuando los festejos y las complicaciones de tránsito se limitan a cuatro partidos del Conurbano bonaerense y a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, provincias como Tucumán ya se desmarcaron de la decisión de la Casa Rosada.

Las críticas de familias y empresarios son incesantes. A modo catarsis, fueron muchos los usuarios de redes sociales que detallaron cómo los perjudica el feriado. Jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se quejaron por igual más allá de que comparten la euforia y la alegría de la llegada de la Selección campeona del mundo al país.

“A mí me pone re feliz el feriado y todo el chucu pero que me atrasen mi recibida al 27 de diciembre y no poder pasar las fiestas tranquila con el titulo ahí en la mano, me da ganas de cortarme las tetas y morir”, tuiteó @wada_mansi.

En la misma sintonía, la docente Luciana Martínez se quejó de que los exámenes de sus alumnos fueran también reprogramados para el 27. " Pero bueno, lo importante es festejar para #ElPeorPresidenteDeLaHistoria”, escribió en su Twitter.

A través de sus redes sociales, distintas universidades oficializaron los cambios de fecha para después de Navidad. Solo hubo unas pocas, como la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, que les dieron la posibilidad a sus alumnos de rendir esta misma semana. “Las mesas de examen programadas para el 20 se reprogramarán para el próximo jueves 22 de diciembre, en el mismo horario”, informó esa casa de estudios.

“Hay muchas formas de celebrar y se debe celebrar durante meses este triunfo . Pero es inoportuno imponer un feriado de un día para el otro . La gente necesita laburar, con la misma garra que laburó la selección para ganar el mundial”, reflexionó Javier Timerman.

Mientras que otra usuaria apodada Wonder Women comparó lo improvisado de la medida con lo sucedido durante la cuarentena. “A las 19 horas decretan un cierre de un día para el otro. Les encanta digitar la vida del pueblo. Tiene tinte fascista la medida. Amo a la Selección y a mi país pero le complican la vida a mucha gente, no es justo”, resaltó.

El área de salud fue una de las más afectadas: turnos de vacunación contra el COVID-19 cancelados, cirugías sin fecha certera de realización, trastornos para realización de intervenciones quirúrgicas urgentes por la falta de profesionales y suspensión de campañas para la donación de sangre, entre otras complicaciones.

“Hoy, 20 de diciembre, hago responsable a @alferdez y a @PAMI_org_ar de lo q pueda llegar a pasar con mi vieja por la suspensión de su operación del corazón ya que debió dejar de tomar sus medicamentos para la misma. Al primero por infame y a los aceptar por acatar la pavada del feriado”, se indignó una usuarios de nombre Silvia.

Mientras que Lali, que se tiene que realizar una operación urgente y que aún sigue en pie, se mostró preocupada por los efectos colaterales de la decisión oficial: “Más allá que me acaban de llamar para decirme que me quede tranquila porque mi operación es urgente, me decían ‘estamos pidiendo a todo el personal que venga con tiempo por todos los inconvenientes de traslados’ por ser feriado nacional”.

El Club Banfield, por su parte, tuvo que cambiar de fecha la campaña para donar sangre que venía promocionado desde hace semanas en sus redes. “Te esperamos en el Microestadio 110 Años el 27 de diciembre de 9 a 12.30″, avisaron. Y aclararon que los donantes deberán inscribirse nuevamente en el formulario que subieron a su Twitter.

En lo que respecta a los centros de vacunación contra el COVID-19 en CABA, todos permanecerán cerrados. La información fue suministrada por Boti, el chat del gobierno porteño, a todos aquellos que hoy debían inocularse. “Tenés que sacar otro turno. No te preocupes, yo te ayuda” decía el mensaje de Whatsapp enviado a los damnificados.

Sin embargo, no fue una tarea fácil. “Tenía turno para darme la vacuna contra el COVID en CABA. Me lo cancelaron por el feriado. Estuve 1 hora tratando de sacar nuevo turno, no pude”, se indignó @CokitaOK.

Con un hilo de Twitter, el Hospital Italiano, como muchos otros, detalló cuáles son las especialidades afectadas. “Las consultas, las cirugías y ciertos estudios programados para el martes 20 de diciembre de 2022 quedan suspendidos en todas las sedes de nuestra red asistencial”, aclaró en Twitter. “Los vacunatorios, laboratorios y farmacias suspenden la atención hasta el miércoles 21/12 y los Centros Médicos Ambulatorios permanecerán cerrados”, agregó.

Los jubilados y pensionados fueron otros de los más afectados. “En esta semana los jubilados (como mi madre) tienen fecha de jubilación y aguinaldo. Sin bancos por este bendito feriado y el miércoles los viejos harán mil horas de cola en pésimas condiciones de espera pero este (des)gobierno se tenía que prender de alguna manera ¿no?”, señaló Carina Berto.

La falta de dinero en los cajeros automáticos también se hizo sentir con fuerza. Hubo muchas quejas y hasta comparaciones con hechos históricos sucedidos en 2001, cuando renunció el entonces presidente Fernando De la Rúa. “19 de diciembre. Gobierno decreta feriado. Cajeros sin efectivo. ¿Les suena?”, se preguntó Daniel Sagrinpanti.

El feriado, además, afectó a una gran parte de la sociedad que hoy debía realizar distintos tipos de trámites como casarse, renovar el registro o realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). “Una vergüenza lo del feriado. Complica gente que tiene que rendir exámenes, operaciones y cumplir con trámites que en este país son todos complicados. ¿Si tenés turno para VTV ? Si te paran te meten 30.000 de multa. @horaciorlarreta tenías que no adherirte al feriado”, tuiteó @InsiemeaBoca con críticas al Jefe de Gobierno porteño.

Otras industrias, que suelen arrancar sus actividades de madrugada y finalizar entrada la tarde, también se mostraron en contra del feriado. “Complicación total para los que laburan un feriado a esa hora de la tarde solo lo hace alguien que NUNCA trabajo y mucho más que NUNCA madrugó. En nuestra industria se arranca a las 4 am y la hacienda está comprada varios días para delante NO es fácil reprogramar”, explicó Leo Delgado.

Y así como él, hay otros millones de afectados…

