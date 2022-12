Miércoles negro para Atlético de Rafaela: aún sin refuerzos, se fueron el arquero Salvá y el goleador Lencina

None

El arquero tenía contrato por un año más, pero ya no entrena. Se iría a Patronato de Paraná. Y el delantero debía renovar el préstamo con Belgrano de Córdoba, pero tendrá su primera experiencia en el exterior, más precisamente, en Atlético Bucaramanga de Colombia. ¿Y Bieler?

Las últimas horas en Atlético de Rafaela no fueron tranquilas. Pero no por la llegada de refuerzos, de los cuales, por ahora, no se conoce oficialmente ninguno. Sino por la salida de dos de sus máximos referentes: el arquero Julio César Salvá y el goleador Gonzalo Lencina.

La peor de las situaciones se vivió con el arquero. Es que el martes pasado, llegó al club, buscó sus cosas y se fue sin entrenar. Desde ese momento, no se sabe nada de él. Salvá fue una pieza clave en una de las peores campañas de Atlético de Rafaela en sus 30 años de profesionalismo. Es que, con sus atajadas, fue el responsable de mantener a la Crema en la categoría. Tal bueno fue su desempeño, que le habían renovado el contrato hasta el 31 de diciembre de 2023. Es decir, le quedaba un año más de vínculo legal con la institución rafaelina.

Si bien no hay nada confirmado, todo hace suponer que su futuro estará en Patronato, que tendrá un año particular: afrontará la Primera Nacional luego de su descenso, pero también participará de la Copa Libertadores, lo que le permite tener una billetera en dólares. Algo clave para el armado de un equipo. En particular, que quiere regresar rápido.

La segunda mala noticia fue la de Gonzalo Lencina, aunque aquí, primó la concordia. Es que el goleador estaba en Rafaela gracias a un préstamo con Belgrano de Córdoba. Se sabía que no lo tendría en cuenta para la conformación de su plantel para disputar la Primera División. Así que todo estaba encaminado para su continuidad. Pero apareció una oferta del exterior: el Atlético Bucaramanga de Colombia quiere tener sus servicios. Lencina fue el segundo goleador, detrás de Claudio Bieler.

Justamente, el máximo referente -que tuvo unos días más de licencia por una situación judicial que lo tuvo como denunciante- todavía no tiene la renovación confirmada.

A todo esto, también se confirmó la no continuidad de Mateo Castellano. Es la novena salida: se sumó a Jonathan Fleita, Facundo Nadalín, Juan Francisco Galetto, Franco Bellocq, Franco Faría, Nicolás Aguirre, Guillermo Funes y Jonás Aguirre.

