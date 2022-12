Robert Lewandowski volvió a hablar de Lionel Messi tras su cruce en el Mundial Qatar 2022

None

Argentina-Polonia fue uno de los encuentros más esperados del Mundial Qatar 2022, no solo porque podía marcar el futuro de la Selección en la próxima fase, sino por el morbo que se generó tras el cruce entre Lionel Messi y Robert Lewandowski.

La pica entre ambos capitanes comenzó temprano y quedó demostrado que no había buena relación después de las declaraciones del polaco en las que había acusado a Messi de no ser honesto, tras no haberlo votado para ganar el Balón de Oro de 2020.

En las últimas horas, Lewandowski reveló en una entrevista a Mundo Deportivo su sueño de jugar con Messi. “No depende de mí. Por supuesto, vemos que ahora juega más como un ‘playmaker’, quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros, aunque los sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado”, explicó.

Lewandowski se refirió al diálogo que tuvo con Messi en el Mundial

Al polaco le preguntaron sobre la famosa charla que mantuvo con Lionel Messi en el Mundial de Qatar, al final del partido que enfrentó a Argentina y a Polonia. “Solo puedo decir que fue una bonita conversación. No quiero explicar sobre qué hablamos, pero fue un diálogo encantador. Sabía que incluso después de haber perdido el primer partido contra Arabia Saudita, Argentina era la gran favorita para conquistar el título”.

En cuanto al futuro ganador del Balón de Oro, Lewandowski lo tiene claro: “Hay quizá un jugador más que juega en el mismo club, pero solo hay una Copa del Mundo que decide quién lo va a ganar esta temporada y Leo está ahora en la primera posición con seguridad, por lo que ha conseguido, que significa todo para él. Ahora puede disfrutarlo”.

Fuente: TN