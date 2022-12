Según L’Equipe, dos técnicos argentinos pican en punta para dirigir la Selección de Brasil

None

El Mundial Qatar 2022 finalizó y ya todas las selecciones comenzaron a planificar la próxima Copa del Mundo que se disputará en tres años y medio en Estados Unidos, Canadá y México. Una de las federaciones que inició su trabajo fue Brasil, que busca un reemplazante para Tite, quien no superar los cuartos de final.

El DT brasileño decidió dar un paso al costado tras la eliminación a manos de Croacia en la tanda de penales. Hay varios entrenadores que suenan para reemplazarlo. Uno de ellos es Marcelo Gallardo.

“El retrato elaborado por la Confederación Brasileña de Fútbol es un entrenador extranjero, libre y con un currículum muy completo. El Muñeco (46), Thomas Tuchel (49), Mauricio Pochettino (50), Roberto Martínez (49) o Rafael Benítez (62) cumplen estas condiciones. También circuló el nombre de Carlo Ancelotti (63). Pero el técnico del Real Madrid admitió no querer dejar su club antes de que termine su contrato recien en junio de 2024, afirma el artículo del diario francés L’Equipe.

Tras irse de River, Marcelo Gallardo reapareció con un nuevo look

Luego de que a comienzos de diciembre fuera fotografiado en Colombia, donde fue a visitar a su hijo Nahuel, que juega en Once Caldas, y donde tuvo un encuentro con Juan Fernando Quintero, el exentrenador del conjunto de River, ahora en las redes sociales de El Tano, de la peluquería Il Figaro, donde suelen ir varios futbolistas. ¡“Siempre es lindo verte!!! ¡Que tengas una linda Navidad!! Último look del año!!”, escribió el famoso peluquero en su cuenta de Instagram.

Tras ocho años y medio en River, Gallardo cosechó 14 títulos. Entre ellos se destacan las dos Copas Libertadores en 2015 y 2018, la última ante Boca en la final jugada en el Santiago Bernabéu de Madrid. Pero por ahora, el Muñeco se tomará un descanso de la dirección técnica y recién escucharía ofertas para regresar a estar al frente de un club a mediados de 2023, a menos que aparezca una oferta tentadora.

Mauricio Pochettino: el otro argentino que figura en la lista de candidatos para reemplazar a Tite en Brasil

Mauricio Pochettino, de paso reciente por el Paris Saint Germain, se destacó como entrenador en Europa, en donde dirigió a Tottenham Hotspur, de Inglaterra. Al conjunto inglés lo llevó a la final de la Champions League en 2019, pero cayó ante su compatriota Liverpool.

El 13 de enero de 2021, el PSG se proclamó campeón de la Supercopa de Francia tras derrotar al Olympique de Marsella por 2-1, siendo el primer título de Pochettino como entrenador. Bajo su dirección, el equipo parisino llegó a semifinales de la Champions League, donde fue eliminado por el Manchester City. También ganó la Copa de Francia tras imponerse al AS Mónaco en la final (2-0), y terminó subcampeón de la Ligue.

El 5 de julio de 2022, el club confirmó la rescisión de su contrato un año antes de la finalización del mismo.

Brasil soñaba con el último baile de Tite

Tite llegó a la Selección en 2016, luego de un año sabático y de haber rechazado las chances de dirigir a Japón y a Paraguay. Debió hacerse cargo de un seleccionado que estaba en baja: la debacle comenzó con la catastrófica derrota por 7-1 contra Alemania, en las semifinales del Mundial de Brasil 2014. Y desde aquella caída demoledora en Belo Horizonte se trasladó a otros torneos que siguieron.

En la Copa América de 2015, jugada en Chile, Brasil fue eliminado en cuartos de final por Paraguay, que lo sacó por penales. Al año siguiente tocó fondo: en la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos, quedó fuera en la fase de grupos, que compartió con Perú y Ecuador. Fue entonces cuando la Confederación Brasileña echó a Dunga, quien se había atrincherado en el cargo, y convocó a Tite.

Fuente: TN