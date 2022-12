El colmo de la mala suerte: no pudo acompañar a su mamá a hacer un trámite y ella terminó en la casa de Messi

None

Un usuario de Twitter fue protagonista de una historia tragicómica. El sueño de cualquier pibe es conocer a Lionel Messi y él, que en redes escribe bajo el usuario @felascocco, se lo perdió por no acompañar a su mamá a hacer un trámite. Ella terminó en la casa de Funes donde descansa el campeón del mundo, con Antonela Roccuzzo descalza, algo que también llamó la atención en las redes sociales.

“Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un trámite, no podía y terminó en la casa de Dios. El literal ‘falté a la escuela y vino Messi’”, escribió @felascocco en su perfil de Twitter. Inmediatamente, la gente empezó a comentar sobre su mala suerte, las poquísimas probabilidades de que ocurra algo así y algún usuario que pidió más información.

“Estuvieron un rato en la vereda de enfrente, ellos dos solos (su mamá y la pareja). Messi salió, les hizo una seña para que se acercaran y ellos, confites, pasaron. Lionel es lo más grande que hay”, relató la víctima de esta situación. Qué desgracia estar tan cerca de tu ídolo y no poder saludarlo, lamentaban en las redes.

Fela aseguró que “nunca me lo voy a perdonar” por haberle dicho que no podía acompañar a su mamá, aunque todavía guarda alguna esperanza: “Ya lo voy a conocer”. También se puso contento, a pesar del dolor que siente: “La alegría de que mi vieja lo haya visto tapa mi tristeza de no verlo”.

Cómo se enteró

Durante las primeras horas de la tarde del lunes, la madre de Fela compartió una foto llamativa en su instagram: Lionel, Antonela (descalza), su pareja y ella misma. “Naaaaa. No lo puedo creer”, le contestó el hijo, absolutamente arrepentido y sorprendido.

También se tomó un momento para bromear en Twitter: “Sí, mi vieja sale con el Chacho Coudet”, por el parecido con el entrenador ex Rosario Central.

Fuente: TN