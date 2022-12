Omar Perotti, el eterno "NI" que aburre a propios y extraños

Omar Perotti evitó ayer opinar sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales de fondos coparticipables: 30 mil millones más que la deuda histórica que Santa Fe recién cobró en 2022, después de una demanda de 15 años: ocho años del juicio y siete de reclamos para ejecutar la sentencia que se cumplió el 17 de octubre, hace sólo dos meses. “Uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando no le gusta”, se excusó el gobernador. Y así, ni siquiera criticó los tiempos de la Corte que en el caso de Santa Fe se tomó tres lustros para resolver el pleito y ordenar el pago, mientras que la denuncia del jefe de gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta la resolvió en dos años y con una medida cautelar que aumentó la coparticipación del 1,4% al 2,95%, sin siquiera analizar el fondo del asunto.





Perotti esquivó las definiciones sobre la sentencia de la Corte nacional a favor de Rodríguez Larreta después de un silencio de casi dos semanas sobre el tema. No firmó el documento de los 18 gobernadores que denunciaron la afectación de los recursos federales en beneficio de CABA: “Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”. Y la vice Alejandra Rodenas tampoco firmó un planteo similar de 16 vicegobernadores y vicegobernadoras que advirtieron que los “argentinos no somos iguales”. “La Corte perjudicó a 44 millones de argentinos para beneficiar a tres millones que viven en el distrito más rico del país. Eso no es federalismo”.

Perotti ayer participó de la reunión del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales junto los gobernadores de Chaco y Santiago del Estero, donde el tema estuvo presente por medio del propio presidente, que aprovechó para criticar el fallo con eje en los recursos que perderán las provincias a través del presupuesto nacional.

En la misma semana, tres precandidatos a gobernadores del peronismo también le pidieron a Perotti que se pronuncie sobre el despojo. El diputado nacional Marcos Cleri advirtió que los 180.000 millones que “la Corte pretende darle al gobierno de Rodríguez Larreta” impactarán en Santa Fe con un recorte de recursos que estimó en “más de 15.000 millones de pesos que recibe la provincia”. El diputado nacional Eduardo Toniolli coincidió: “El alineamiento de la oposición santafesina con el fallo anti federal y escandaloso de la Corte a favor” de CABA “era esperable”. “Halcones y palomas, todos responden a los porteños”. Pero el gobernador Perotti, “¿no va a salir a defender a los santafesinos?”, preguntó. Mientras que el diputado provincial Leandro Busatto dijo que el fallo de la Corte es “un insulto sin precedentes al federalismo”. El “silencio de Perotti hace ruido”, agregó.

“Uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando no le gusta”, dijo Perotti. Y explicó que “buena parte de los fundamentos de la Corte” que favorecieron a Rodríguez Larreta “los toma de los planteos de Santa Fe, Córdoba y San Luis” en sus demandas contra la Nación. Pasó por alto que a Santa Fe le costó quince años cobrar una deuda histórica por 150.000 millones, mientras la ciudad de Buenos Aires en dos años ya tiene una cautelar de la Corte que ordena pagarle más de 180.000 millones.

Según Perotti, el fallo de la Corte es una “coyuntura”, lo que debe discutirse es la “cuestión de fondo”, que es la ley de coparticipación federal que está pendiente desde la reforma de la Constitución de 1994, hace 30 años. “El centralismo hizo mucho mal a la Argentina. La mirada del AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) le hace mal. Son una aspiradora de recursos del territorio productivo y del interior del país”, dijo Perotti por la emisora Aire de Santa Fe.

Lo que debe discutirse es “el costo de la energía, el combustible, el transporte y el gas” que “suma mucha plata” en subsidios para los porteños. “Esa es la discusión del federalismo” y la que “el centralismo porteño trata de evitar, que no avance” y que hoy “cuesta mucho más vivir y producir” en las provincias que en CABA.

“Nosotros no nos prendemos en esta discusión de coyuntura (sobre el fallo de la Corte) –exageró Perotti-, queremos discutir el fondo” del asunto. “Tenemos mucho para discutir. Cómo hacemos para llegar con más infraestructura al interior y mejorar las comunicaciones. Es la única forma de favorecer arraigo y es lo que tratamos de hacer en Santa Fe”.

La línea Perotti de no arriesgar una opinión sobre el fallo de la Corte y reclamar un “reparto más equitativo” de los fondos coparticipables ya la había planteado 24 horas antes su propia ministra de Gobierno Celia Arena cuando habló del supuesto “verdadero federalismo”.

“Santa Fe está de acuerdo de un reparto equitativo de los recursos. En su momento, el gobernador se manifestó respecto a eso. Las otras cuestiones (como el fallo a favor de Rodríguez Larreta) son coyunturales. Santa Fe mantiene una coherencia en la defensa del federalismo y de reclamo por los recursos que corresponden a las provincias”, dijo Arena. Y recordó que “el debate de los fondos coparticipables viene desde la reforma de la Constitución en 1994. Entonces, es muy importante que se avance en un acuerdo en donde las provincias tengan una voz preponderante en la distribución de los recursos”.

Con información de Pagina 12