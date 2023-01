Messi y Di María, envueltos en una polémica gigantografía en Rosario que olvidó a uno de sus campeones

La Municipalidad de Rosario quiso homenajear a sus campeones del mundo y la acción que intentó ser un nuevo reconocimiento se transformó en polémica frente a una gigantografía de Lionel Messi y de Ángel Di María sobre una frase que reza: “Rosario, capital Mundial del Fútbol”, en la que se olvidaron de Ángel Correa, el tercer jugador nacido en su tierra que se consagró en Qatar.

El martes pasado, el gobierno de la ciudad santafecina hizo un acto público muy celebrado en el que presentó 15 nuevas unidades de colectivos urbanos. Uno de ellos, el que encabezó el acto, llevaba ploteado en su cristal trasero una imagen de Messi y Di María con la Copa del Mundo y la orgullosa frase que destaca la tierra de donde son oriundos, pero con la particularidad de haberse olvidado de Correa, quien integró el plantel campeón luego de ser convocado de urgencia por Lionel Scaloni cuando se confirmó la lesión de Nicolás González.

Qué dijo la Municipalidad de Rosario

En declaraciones al diario La Capital, desde la Municipalidad justificaron que “era un ploteo para el primer colectivo, había que presentarlo en conferencia de prensa y no había una foto colectiva original de los tres jugadores rosarinos. La de Messi y Di María es una toma original”, argumentaron.

Adelantaron que para el ploteo del resto de los micros “se verá de realizar una composición o montaje” de Correa sobre la imagen de sus compañeros.

La familia de Correa “no logra entender” el olvido

César, padrino del jugador del Atlético de Madrid, dijo al respecto: “No quiero hacer declaraciones. Se que hay gente que no está bien por este tema. La empresa que maneja los derechos de imagen de Angelito sugirió que no haga declaraciones. Pero esto pasó siempre, aunque esta vez le dieron un poco más de lugar, no logro entenderlo. Ángel fue parte de los procesos de la Selección de Scaloni, de Martino y de Bauza”, destacó.

La dura infancia de Ángel Correa en Las Flores, su barrio de Rosario

En 2019, Ángel Correa brindó una entrevista a El Transistor, un programa español, en el que recordó su infancia en Las Flores, un barrio de Rosario signado por la violencia, el consumo de drogas y la mismísima muerte.

“De pequeño me sacaron del barrio de Las Flores, que es muy jodido; allí perdí a muchos amigos por alguna bala, por estar en un lugar donde no debían estar. Cuando era pequeño nunca tuve un juguete, a lo mejor alguna pelota, que la verdad que con ella éramos felices”.

“El recuerdo más feliz de niño que tengo es cuando mi papá me acompañaba a jugar al baby. Tuve la suerte que hasta los 10 años me llevó él y cuando falleció me siguió acompañando mi padrino. Eso fue lo mejor, que me llevaba a todos los partidos y le decía a todos que iba a llegar a primera yo siendo un niño”.

“Cobraba un viático de mil pesos y eso lo usábamos como sueldo para toda la familia. Por eso, le estaré eternamente agradecido al Atlético, gracias al club mi familia y yo dejamos de ser pobres”.

