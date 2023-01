Un orgullo rafaelino del tenis en Europa: "Tenés que entrenar y competir al 100%"

None

Josefina Zehnder es una de las tantas deportistas que enorgullecen a la ciudad y que, hoy en día, desplega su talento fuera del continente. Tras venir de vacaciones a la Argentina, pasó por los estudios de RADIO RAFAELA dónde brindó detalles acerca de su actualidad.

En primer lugar, contó sobre su estadía en Rafaela, su ciudad natal, "volví pero me encuentro siempre en casa, un poco de vacaciones y un poco entrenando".

Experiencia en EE.UU

De muy joven, Josefina probó suerte en el país norteamericano, combinando el estudio con el deporte:

" De aquí me fui a los 18 años a EE.UU, estuve 4 años y medio ahí, estudié Ciencias del Ejercicio, jugué para la Universidad y volví para Rafaela. De allí me fui para España .

Entre los aspectos más destacables de esta experiencia, la joven rafaelina acotó: "Allá te exigen mucho, lo principal es que rindas académicamente, si no lo haces no podés jugar, pero si no rendís deportivamente pueden traspasarte a otra universidad o rescindirte el contrato".

Teniendo en cuenta que el tenis es un deporte que se practica en soledad, los esfuerzos se redoblan, "a nivel deportivo existe mucha competencia, hay que estar todo el tiempo preparada porque también hay otras compañeras que te pueden ocupar el lugar, entonces tenes que entrenar y competir al 100%", comentó.

Sin embargo, Zehnder se llevó grandes recuerdos y amistades de allí, "tuve compañeros de todo el mundo: Egipto, Hungría, Alemania, Brasil. Los primeros años los viví en la Universidad, pero después ya me mudé en frente".

La vida en Valencia

Actualmente, se encuentra desarrollando su carrera deportiva en España y brindó detalles sobre su estadía en el país:

Uno de los principales atenuantes que se puede presentar en los transcursos de las carreras deportivas dentro del tenis es lo económico, en donde el financiamiento cobra gran preponderancia, "a la tarde realizo esta actividad, 2 o 3 horitas, porque a final siempre el gran problema del tenis es lo económico", comentó.

"En cuanto a los torneos siempre tenés ingresos, pero el problema no es el ingreso sino los gastos, la mayoría de las veces los gastos son mayores" concluyó Zehnder

Fuente: Radio Rafaela