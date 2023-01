Lewandowski se ve candidato

El senador del Frente de Todos (FdT) Marcelo Lewandowski afirmó que no descarta “ninguna candidatura”, tras ser mencionado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (sin posibilidad constitucional de reelección), como uno de sus posibles sucesores, pero condicionó esa posibilidad a encabezar un proyecto “amplio”, que no solo convoque al peronismo y que no sea “ni excluyente ni sectario”.



El legislador, cuyo nombre se menciona también como una opción del PJ para la intendencia de Rosario, dijo que “por supuesto” no descarta “ninguna candidatura”, pero aclaró que para encarar una postulación “no solo hablaría de los peronistas sino de todos aquellos que piensen parecido”.

En declaraciones al diario El Litoral de Santa Fe, Lewandowski consideró que “hay que ser amplio, con algún disenso no hay que ser ni excluyente ni sectario” porque, en su opinión, “hay un sector de la población que presta atención a lo que uno dice, piensa y, sobre todo, (como) actúa”.

Fuente: Ámbito