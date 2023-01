Recrudece la interna en Francia: Mbappé cruzó al presidente de la Federación por sus dichos contra Zidane

La final perdida ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022 destapó una serie de escándalos y peleas en la Selección de Francia. Este domingo, el delantero Kylian Mbappé publicó un duro mensaje en redes sociales contra el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, luego de que el dirigente hiciera declaraciones muy críticas hacia Zinedine Zidane.

“Zidane es Francia, no podemos faltarle el respeto a una leyenda como él”, escribió en su cuenta de Twitter el joven atacante del PSG en alusión a los dichos que el titular de la federación había hecho horas antes en relación a los rumores que apuntaron al ex DT del real Madrid como posible succesor de Didier Deschamps en el seleccionado galo.

Qué dijo Noël Le Graët sobre Zinedine Zidane

En una entrevista con el medio francés RMC Sports, Le Graët habló sobre la posibilidad de que Zinedine Zidane sea nuevo entrenador de la Selección de Brasil. También le preguntaron si había mantenido alguna conversación con el campeón del mundo en 1998 para que se hiciese cargo del equipo galo en caso de que Deschamps no siguiera en el cargo.

“¿Zidane con Brasil? No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”, dijo el dirigente.

Y, continuó: “Respecto a lo de Zidane y la selección brasileña, me da absolutamente igual, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... de selección, no me lo creo en lo que a él respecta (...) ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”, comentó.

Fuente: TN