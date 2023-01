Por Messi, la Asociación Argentina de Truco analiza que el 5 de Copas sea la carta más valiosa y hay polémica

None

Está pasando. Sí. La Asociación Argentina de Truco oficializó que analiza una propuesta formal para cambiar una regla fundacional del juego para honrar a Lionel Messi y a la Selección argentina tras el título Mundial en Qatar y que el 5 de copas pase a ser la carta más valiosa en lugar del ancho de espadas. Por supuesto, el debate está abierto y ya hay una profunda grieta.

El mensaje de la Asociación Argentina de Truco

“Bueno, era inevitable el debate... @club.campos de Sarandí alzó la voz y nos propuso que el #5DeCopas 🍷de @leomessi sea la carta con más valor en el #truco por encima del ancho de espadas 🗡. 🔎 Los leemos en los comentarios”

La grieta que abrió el debate del 5 de copas en el truco: del “Que decida Messi” a “Dejo de jugar”

El primer comentario es del usuario @pablojesus.tur y dice: “No me parece. Amo a la selección, a Leo y estoy muy feliz por la Copa Mundial. Pero también el truco es mi juego de cartas favorito y me parece que son dos cosas diferentes. Quizás inventar un nuevo juego donde el 5 de copas tenga una gran influencia sería interesante”.

Luego aparece @nicocolu y su respuesta es bien concreta: “Hay que preguntarle a Messi. Lo que él decida está bien”.

Los más puristas, ni siquiera dudan. El usuario @elias_horris dijo: “No confundamos el futbol con este juego, che”, mientras que @lallecito.bebidas no dio vueltas: “Dejo de jugar el torneo si pasa eso”.

En el medio, hay quienes proponen un sentido más importante para el 5 de copas, pero sin cambiar abruptamente las reglas básicas, como es el caso de @lucasunoentremil: “Cómo mucho se me ocurre que le gane a los otros 5 cuando es la última carta o bien . si tenés para el envido puede ser que vale 6 y si el otro te iba a ganar de mano el 5 te da ese plus. Pero no cambien el de espada. 🙌”.

Fuente: TN