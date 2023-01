“Me resistí, pero era más fuerte que yo”: la declaración de la mujer que denunció a Dani Alves por abuso

“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, fue una de las frases de la mujer de 23 años que acusa a Dani Alves de violación en su declaración del 2 de enero de 2023 en la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos d’Esquadra en la comisaría de Les Corts de Barcelona, según publica el diario español La Vanguardia.

La víctima detalló a los policías españoles y ratificó un mes después, el viernes pasado, ante la jueza Anna Marín cómo se sintió en ese momento. Cuando el jugador terminó, ella quiso abrir la puerta del baño y salir corriendo, pero Alves le gritó que no debía moverse hasta que él no abandonara el lugar primero. La joven relató que se puso tan nerviosa que durante unos minutos no pudo abrir la puerta, hasta que logró salir y juntarse con sus amigas.

Qué pasó la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño de la discoteca Sutton, según la denunciante

La víctima relató cómo fue el hecho que sucedió en la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton en Barcelona. Según el diario español El Periódico, la denunciante y sus dos amigas fueron invitadas por unos mexicanos que se encontraban en el sitio junto a Dani Alves. El brasileño las invitó a tomar una copa en su mesa. Allí, coqueteó con las tres chicas y se colocó tras la denunciante para susurrarle al oído, cosas que ella no entendió por qué “las debió decir en portugués”, explicó después ante los policías.

Además, la joven contó que Alves se colocó junto a una puerta y le hizo gestos a la joven para que se acercara. “Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP”, declaró después la víctima. Tras la puerta había en realidad un baño con un lavamanos pequeño. Alves la llevó adentro, cerró la puerta y la joven asegura que le dijo inmediatamente que quería salir. El jugador le exigió que no podía irse, y que le tenía que decir que era su “putita”.

Luego, el hombre se sentó y tiró de la joven hasta derribarla en el suelo. Varias veces la chica pidió al hombre que parara y que la dejara irse. El brasileño la agarró de la cabeza acercándola con fuerza con la intención de abusarla, pero la joven opuso resistencia y logró evitarlo. La reacción del exBarcelona fue golpearla reiteradamente y con violencia, provocándole heridas en la rodilla, y finalmente violarla. “Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”.

Fuente: TN