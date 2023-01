Mársico durísimo con Rimoldi y Perotti

“Encontrar soluciones para los tremendos problemas de inseguridad que padecen muchas de las ciudades de nuestra Provincia, claro que no es una tarea para nada sencilla, pero creo que si por lo menos el Ministerio de Seguridad tendría más operatividad y eficiencia en su gestión quizás muchos de esas gravísimas complicaciones serían paliadas y muchos habitantes ganarían un poco de la paz que perdieron” manifestó el edil demoprogresista.

“La Ley de Emergencia en Seguridad Nº14070, votada el 29/12/2021 por la legislatura de la Provincia para ser ejecutada durante el 2022, contemplaba una gran inversión en recursos destinados a ese Ministerio, que si se hubieran ejecutado eficientemente podrían haberse constituido en un pilar fundamental para por lo menos observar algunos cambios” sostuvo Mársico.

“Una ley que disponía de recursos para invertir en mejorar el estado policial, modernizar dependencias de las fuerzas de seguridad, refaccionar y reformar complejos penitenciarios e instalar inhibidores de señal de telefonía móvil o internet inalámbrica, adquirir equipamiento para capacitación del personal a cargo de los grupos especiales y operativos, plan de compra y/o reparación integral de vehículos penitenciarios, medidas para controlar el lavado de activos, capacitación policial, compra y/o reparación de patrulleros, entre otros fines; para octubre del 2021, solo se conocía que se había ejecutado efectivamente solo él 1,6% y de ahí en más no se tiene detallado como procedieron, por tal motivo la Comisión Bicameral de Seguimiento del Estado de Emergencia establecida por la normativa citada precedentemente, está solicitando información sobre lo actuado en el marco de la misma y que era obligación de dar a conocer por parte de los funcionarios de la cartera de referencia” informó el concejal pedpista.

“Resulta gravísimo también las irregularidades que se han detectado en los procesos de licitación y compra de los chalecos antibalas, habiendo tomado estado público un conflicto entre la empresa proveedora y la Provincia, en virtud de adquisición de cinco mil de estos medios de protección para la Policía. Desde la firma que los provee se argumenta que tienen los chalecos para entregar, pero el Gobierno Provincial no los retira, similar situación ha sucedido con tres camionetas blindadas para las TOE, que están en condiciones de ser retiradas y tampoco se puso en funcionamiento los inhibidores de celulares en la cárceles” aseveró Lisandro Mársico.

“A esto se suma el envío por parte del Gobierno Provincial de un Proyecto de Ley de una nueva emergencia en seguridad pública, cuando no se sabe que se hizo con los recursos que la norma anterior ponía a disposición del Ministerio de Seguridad. Una explicación a todo esto la dió la Diputada Provincial Lionela Catalini quién claramente definió que este tema Perotti lo utiliza como botín de campaña sino como se puede explicar que envíe en enero el nuevo proyecto de Ley de Emergencia, que no tiene presupuesto, una ley de once artículos, que no incluya ni al MPA, ni controles, ni un plan de trabajo” alegó el legislador local.

“Resulta tan desprolija como ineficiente la actuación del Ministro Rubén Rimoldi en este como en otros temas vinculados a la Seguridad, que no hacen más que confirmar una actuación con resultados paupérrimos los cuales repercuten negativamente sobre una población cansada y angustiada, que padece día tras días la violencia y el terror que producen la narcocriminalidad y el delito en sus diferentes formas, ante un Estado Provincial que solo atina a pegar manotazos de ahogado producto de una improvisación absoluta a la hora de gobernar y lejos de encarar políticas públicas serias y contundentes que nos alejen de esta triste realidad” sentenció Mársico.