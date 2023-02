Es futbolista y tiene millones de seguidores en las redes, pero se siente decepcionada: “No saben cómo juego”

La suiza Alisha Lehmann es una figura del fútbol femenino internacional. Con una destacada trayectoria en equipos de su país y de Inglaterra, así también como en su selección nacional, ha logrado convertirse en una de las preferidas de los fanáticos y ha cosechado casi 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, ese éxito que tiene en las redes sociales no se traduce en felicidad. “No saben ni cómo juego”, ha declarado en las últimas horas para evidenciar su decepción.

Lehmann, que juega como delantera y que actualmente viste la camiseta del Aston Villa, ha superado a Roger Federer en la lista de deportistas suizos con más seguidores en las redes. Lejos de ser un motivo de orgullo, la jugadora ha admitido que se sentiría más cómoda si los aficionados supieran más sobre su carrera deportiva.

“Muchas personas solo ven lo que pongo en redes, pero no realmente cómo juego al fútbol. Eso me decepciona, porque trabajo muy duro todos los días. Entreno para ser la mejor futbolista que pueda ser”, dijo en una entrevista a The Times.

La atacante de 24 años agregó: “Ellos realmente no saben cómo juego. Todo el tiempo les digo: ‘Miren un partido, por favor’, y después se sorprenden”.

También dejó un mensaje para los que suelen remarcarle su aparencia, sobre todo el uso de maquillaje, durante los partidos: “Quiero decirles que una puede ser lo que quiera y al mismo tiempo jugar al fútbol: usar maquillaje, hacerte las uñas, hacerte las pestañas, e igual jugar al fútbol. No es que hay que elegir una cosa o la otra”.

“Es importante no cambiar porque otros te lo piden. Cuando yo era chica me decían: ‘No puedes usar maquillaje, no puedes ponerte pestañas cuando juegas’. Y en determinado momento dije: ‘¿Por qué no? Es normal y no lastimo a nadie si lo hago’”.

Lehmann busca cambiar la mentalidad de sus seguidores, mientras mantiene intacto el sueño de representar a Suiza en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Su selección integrará el Grupo A junto a las neozelandesas, Noruega y Filipinas en el torneo que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto.

Fuente: TN