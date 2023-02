Crisis en el PSG: dos estrellas discutieron en el vestuario con un dirigente que los acusó de “tibios”

None

El Paris Saint Germain vive uno de los momentos más tensos desde la llegada de Lionel Messi al conjunto parisino. Quedó eliminado de la Copa de Francia a manos del Olympique de Marsella y este sábado perdió frente a Mónaco, por 3-1, por la Ligue 1. Tras la derrota, dos estrellas del equipo protagonizaron una fuerte discusión con un dirigente, a pocos días del trascendental choque contra el Bayern Múnich, por la ida de los octavos de final de la Champions League, que será este martes.

Según informó el medio francés L’Equipe, Neymar y Marquinhos, dos de los principales referentes del plantel, mantuvieron un ida y vuelta con Luis Campos, director deportivo del PSG, en el vestuario. De acuerdo al portal deportivo, el asesor cuestionó la “falta de agresividad” del equipo. Un cuestionamiento que le cayó mal a los futbolistas.

Por qué no jugó Lionel Messi en PSG vs. Mónaco, por la Ligue 1

El capitán de la Selección argentina sufrió una sobrecarga en los isquiotibiales luego del encuentro en el que el PSG quedó eliminado de la Copa de Francia y se realizó estudios que determinaron que no tiene rotura fibrilar.

Sin embargo, para preservarlo, no estuvo presente en el choque frente a Mónaco y está en duda para jugar ante Bayern Múnich, el martes 14 de febrero, por los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, el entrenador Christophe Galtier confirmó en conferencia de prensa que el astro argentino retomará los entrenamientos el este lunes.

El dato que preocupa al París Saint-Germain

Definitivamente, el equipo de la capital atraviesa una fuerte crisis futbolística post Mundial y las estadísticas lo demuestran.

El PSG perdió cuatro partidos en todo el 2022. Y en apenas 41 días del 2023 también cayó en cuatro encuentros. Sin dudas, un número preocupante.

Fuente: TN