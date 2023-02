El conmovedor relato de Caruso Lombardi tras ser operado de un tumor: “Casi me quedo ciego”

“Me sacaron un tumor de la cabeza. Estaba re contra asustado”. Ricardo Caruso Lombardi habla con la misma intensidad de siempre, aunque ahora mira las cosas desde otra perspectiva: está jugando el partido más importante de su vida.

El sábado 28 de enero, a Caruso le extrajeron un tumor de casi 4 centímetros de la parte superior de la cabeza. Después de postergar la operación más de una vez, entendió que no tenía opción. De no hacerlo, el riesgo era muy grande. “Cuando te pasan estas cosas te das cuenta que la vida pasa muy rápido y nos hacemos problemas y mala sangre por cosas que no son verdaderamente importantes. Hoy puedo contarte la historia a vos, pero tuve mucho miedo de que me pasara algo”, contó.

Alejado de la dirección técnica después de su último paso por Belgrano de Córdoba en diciembre de 2020, Caruso Lombardi forma parte de TN Deportivo en sus ediciones de sábado y domingo, a dónde espera volver “lo antes posible”, aunque sabe muy bien que todavía tiene una recuperación por delante que le llevará tiempo, paciencia y sobre todo mucha fuerza.

“Hoy me sacan los puntos y espero que esta semana esté el resultado de la biopsia del tumor que me sacaron para saber si es maligno o benigno. Ahí sabré cómo tengo que seguir, que tratamiento tengo que hacer, si me tienen que hacer rayos, si es quimioterapia. Por ahora estoy en mi casa, por suerte la operación salió bien y me estoy recuperando de acuerdo a lo que me había dicho el médico. Salió todo como me dijo”, contó Ricardo, que el 10 de febrero pasado cumplió 61 años.

Caruso Lombardi contó detalles de la operación por un tumor en la cabeza

¿Te quedó alguna secuela de la operación?

No, no, ninguna secuela. Pero todavía no pude recuperarme 100% de la vista. Este tumor me apretaba la vena principal de la cabeza, no dejaba pasar el líquido y se me complicó las órbitas de los ojos. Eso me empezó a dar ceguera. Todavía no estoy bien de eso, a veces veo borroso. Pero secuelas no tuve. Me operó el doctor Martín Acosta en el Sanatorio Mater Dei y salió todo como me dijo. Hasta me hizo un dibujo de lo que me iba a hacer en la cabeza. Acertó en todo. Estoy muy agradecido.

¿Cómo te diste cuenta que tenías un tumor? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas?

Cuando estaba dirigiendo a Belgrano tenía una puntada arriba de la oreja. Me molestaba. Me ponía hielo para que se me pasara un poco el dolor. En ese momento no pensé que era importante. El Día de la Madre del año pasado (16 de octubre) salí a caminar y me mandé a la clínica en San Isidro. Tenía un presentimiento. Entré y le dije a la doctora: “Tengo una molestia arriba de la oreja hace un tiempo, ¿no me hace una tomografía?”. La doctora no entendía por qué una tomografía, pero mi viejo tuvo una anaurisma a mi misma edad y yo sentía que algo no estaba bien. Ese día fui al canal para hacer TN Deportivo normalmente y cuando estaba comiendo me llamaron de la clínica y me dijeron que vaya urgente porque había algo que no les gustaba: tenía un tumor. Ahí arrancó la historia.

Sí, tuve mucho miedo. Una cosa es que te lo diga, pero otra cosa es explicarlo. Estaba todo cagado. Me dijeron que era una operación muy difícil y que en cinco meses podía quedar ciego. Ahí fue cuando aceleré todo. Pero no te puedo explicar lo difícil que fue. Me tenían que abrir la cabeza. Fueron meses muy bravos, el pensamiento es tremendo, si pensas mucho es muy difícil. Cuando vas manejando y a los 100 kilómetros te quedas ciego, eso te mata. Me pasó yendo a Mar del Plata. Ahí me di cuenta que no podía seguir así: me estaba quedando ciego y me tenía que operar.

Se te pasa la vida por delante en segundos...

Exactamente. Pensas en tu familia, en los hijos. A mi vieja por ejemplo no le dije nada, no quería angustiarla. Ella piensa que me operaron de una hernia. No sabe nada. Pero yo no me entregué, no me quedé tirado en una cama, seguí haciendo fuerza, soy cabeza dura.

¿Es verdad que postergaste la operación más de una vez?

- Sí. Por miedo. Busqué otros caminos también. Uno cuando está en un momento así busca ayuda donde sea. Mirá, yo tenía la operación prevista para el 7 de enero, pero no me operé porque estaba con mucho miedo. Y ese día me agarró una pancreatitis y me tuvieron que operar de eso. Es decir, que si ese día me abrían la cabeza tal vez me agarraba la pancreatitis adentro del quirófano. Yo me agarré de todo lo que me podía ayudar: todas las estampitas que me regalaron, fui a ver a varios médicos y no médicos. Me ayudó gente que no es de la medicina también. Yo que sé. En un momento así vas para donde sea a buscar ayuda.

¿Pudieron sacar todo el tumor? ¿Cómo seguís ahora?

- No, todo el tumor no salió. La parte que estaba agarrada a la vena no la pudieron sacar. Esa parte, no. La operación duró seis horas y salió bien, pero una vez que tenga la biopsia voy a saber mejor cómo tengo que seguir de ahora en más. Esta semana me van a decir.

¿Tenes ganas de volver a trabajar?

- Sí, claro, pero ahora veo las cosas con más tranquilidad y sé que lo más importante es la salud, recuperarme y estar bien. Me encantaría volver a TN Deportivo y hablar de las cosas que se cobran en el fútbol argentino. Estos dos fines de semana miré mucho fútbol y no se puede creer lo que cobran los árbitros. Toman a la gente de tonta, no se respeta al hincha. Lo que vi en algunos partidos fue tremendo. Pero bueno, ya habrá tiempo... Cuando te pasan este tiempo de cosas te das cuenta qué es lo importante y jodido y dejas de hacerte mala sangre por otras cosas.

¿Te llamó la gente del fútbol?

- Yo no hablé del tema. Fui muy reservado. Los que sabían porque están conmigo tampoco dijeron nada. Entonces mucha gente no se enteró, pero ahora sí me está llamando mucha gente, me mandan mensajes. Toda la gente del fútbol que me conoce se preocupó porque no me vieron en TN Deportivo y me escribieron. De los popes de la AFA, no...

¿Estás más tranquilo después de la operación?

- Sí, porque salió todo como dijo el médico . Vamos a ver qué toca ahora, la vida es así, hay que afrontar lo que venga. Quiero estar bien. Tengo que hacerme una resonancia nueva para ver cómo quedó la vena y el tema del líquido cefalorraquídeo que me jode la vista. Veremos lo que pasa.

Fuente: TN