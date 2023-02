Cambio de horario para Peñarol en la Copa Federación

Por pedido de la Unidad Regional V de Policía el partido de vuelta de la Segunda Fase de la Copa Federación Santafesina que se jugará en nuestra ciudad entre Peñarol y Atlético San Jerónimo (Liga Cañadense) sufrió un cambio de horario y arrancará una hora antes.

Así,Peñarol recibirá en Villa Rosas a partir de las 18 hs (estaba anunciado a las 19) del sábado.

Vale recordar, que en el juego de ida igualaron 0 a 0 y la "V" azulada está muy cerca de pasar a la próxima instancia con la victoria mínima.

El árbitro será Martín Arce, quien estará secundado por Carlos Césped y Rubén Fernández. El cuarto juez será Demian Carnevale (toda la terna arbitral es oriunda de Santa Fe).

Además de la clasificación a la siguiente instancia del certamen provincial, el ganador se asegurará un lugar en la Copa Sta Fe 2023.

El resto de los partidos

El viernes a las 22:00 hs, Atlético Tostado vs. Juventud de Malabrigo (en la ida salieron 1-1). El sábado a las 17, La Emilia vs. Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe (en la ida ganó UNL 1 a 0), y La Perla del Oeste vs. Juventud Unida de Humboldt (en la ida terminaron 0 a 0). El domingo se jugarán el resto: a las 17:00 hs, Firmat FC vs. Morning Star; a las 17:45 hs, Huracán de Vera vs. Huracán de Villa Ocampo (en la ida ganaron los de Villa Ocampo 1 a 0); a las 19:00 hs.

Independiente vs. Arteaga FC (en la ida terminaron 0 a 0); a las 19:30 hs, Unión de Sastre vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro (en la ida ganó 3 a 1 los de San Genaro)

Fuente: Radio Rafaela