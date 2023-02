La increíble historia de Justina Miles

La Super Bowl, no es sólo uno de los espectáculos más importantes del mundo deportivo. También comparte recinto con quien fue otro de los grandes protagonistas de la noche: la música. Como es habitual cada año, el escenario de la Super Bowl se encargó de recibir a un artista de primera línea en el panorama de la música internacional. En este 2023, Rihanna fue la elegida para llevar a cabo esta misión. Entre sus temazos, eligió 'Bitch better have my money', 'Where have you been?', 'Only girl in the world', 'We found love', 'Rudeboy', 'Work', 'Wild thougths', 'Pour it upall of the lights', 'Run this town', 'Umbrella' y 'Diamonds'. Su actuación fue comentada, alabada y hasta criticada.

No obstante, la Super Bowl tuvo otra estrella: se trata de Justina Miles, la intérprete de lenguaje de signos que se encargó de traducir a los trece minutos de actuación de Rihanna. Justina se llevó gran parte de los alagos de la noche donde destaca no sólo por su rápida interpretación de las canciones si no por su gran actitud frente a la cámara.



Una interpretación en la que los internautas se han hecho eco. Un reconocimiento que va más allá de su actuación, ya que es la primera mujer negra y sorda en actuar en la Super Bowl tal y como afirma la cuenta de Twitter de La Liga Nacional de Futbol Americano en la CBS.

Justina Miles, tiene 20 años y brilló en el evento deportivo por excelencia de Estados Unidos. Logró hacer llegar los temas de la cantante de Barbados a la comunidad sorda.

El show de Rihanna en el entretiempo del Super Bowl que tuvo lugar el pasado 12 de febrero fue deslumbrante, pero lo que se viralizó en redes y generó millones de comentarios positivos fue la interpretación de sus canciones que realizó Justina Miles en Lengua de Señas Estadounidenses.

La joven de 20 años se convirtió en la primera mujer sorda en el show de medio tiempo de proporcionar la versión en Lengua de Señas de las canciones de la artista oriunda de Barbados.

Miles apareció vestida de negro frente a una de las cámaras del estadio y con el campo de juego de fondo, donde estaba el escenario de Rihanna, se encargó de brindar su propio show y “cantar” con gestos las canciones de la estrella para la audiencia con dificultades de audición.

Miles tuvo problemas para escuchar desde niña y su mamá también es sorda. Actualmente estudia enfermería en la HBCU Bowie State University, en Maryland. En 2020 adquirió popularidad en TikTok al sumarse al reto #crushonyouchallenge, donde interpretó en lenguaje de señas el tema “Crush on You”, de Lil Kim.