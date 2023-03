Independiente del Valle tuvo su propio Maracanazo: le ganó a Flamengo por penales y se quedó con la Recopa

None

Maracanazo. Independiente del Valle se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2023. El conjunto ecuatoriano venció al Flamengo por penales (5-4) en el Estadio Maracaná. Sobre el final del tiempo reglamentario, el Mengao logró ponerse 1-0 con gol del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que empató la serie, llevó la definición al tiempo suplementario y luego a la definición de los penales

El primer tiempo comenzó parejo y ninguno de los dos equipos se sacó ventaja. Sin embargo, con el correr de los minutos, el Flamengo se acomodó en la cancha y tomó las riendas del partido. La tenencia de la pelota la fue transformando en llegadas claras de gol, pero por los palos y la falta de efectividad no pudo ponerse en ventaja. Thiago Maia, Ayrton Lucas y Giorgian de Arrascaeta, de cabeza, tuvieron ocasiones para ponerse en ventaja.

En el segundo tiempo, el encuentro fue similar a la primera etapa. Flamengo bajó su rendimiento y no fue el mismo equipo de los primeros 45 minutos. Independiente del Valle por momentos aguantó el resultado conseguido en la ida y e intentó adueñarse de la pelota. Cuando el partido llegaba a su fin, el Mengao se encontró con la ventaja a través de Giorgian de Arrascaeta que solo tuvo que definir y llevó la serie al alargue.

Ya en el tiempo adicional, Independiente del Valle defendió más por el desgaste del partido, y no tuvo piernas para jugar de igual a igual. El equipo brasileño tuvo la pelota y los cambios no le sirvieron demasiado y el marcador no se movió del 1-0 y la final se definió en los penales.

En la tanda de los penales, Independiente del Valle le ganó al Flamengo por 5-4. Todos convirtieron a excepción del uruguayo, que había marcado el único gol de la noche, Giorgian de Arrascaeta. El mediocampista pateó a media altura a la derecha y el arquero del equipo ecuatoriano, Wellington Ramírez, tapó el remate.

Quién es Martín Anselmi: el argentino que llevó a la gloria a Independiente del Valle

Martín Anselmi tiene 37 años. Comenzó su carrera en Excursionistas en 2015 y tuvo un breve paso por la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) antes de ser invitado por Gabriel Milito a unirse a su cuerpo técnico en Independiente en 2016.

En 2017, se unió a Atlanta como asistente de Francisco Berscé. Al año siguiente, se mudó al exterior y dirigió la reserva de la Universidad Católica.

En 2019, luego de un breve paso por Real Garcilaso, regresó a Ecuador y se convirtió en asistente de Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle donde se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2019. Siguió a Ramírez al Inter de Porto Alegre, pero dejó el club el 11 de junio, cuando el entrenador fue despedido.

El 17 de diciembre de 2021, fue nombrado como entrenador de Unión La Calera de la primera división de Chile para la siguiente temporada. Tras una mala campaña, finalizó en la última ubicación tras 11 fechas, el 5 de abril de 2022 se anunció su salida del equipo.

El 30 de mayo de 2022, se anunció su regreso a Independiente del Valle, esta vez como director técnico, tras la salida de Renato Paiva.

El 1 de octubre de 2022, ganó su primera Copa Sudamericana con Independiente del Valle, después de vencer al San Pablo por 2-0. Con este resultado, se convirtió en el segundo entrenador en conseguir un título internacional para el conjunto ecuatoriano, hazaña conseguida anteriormente por el español Miguel Ángel Ramírez Medina.

El 8 de noviembre de 2022, obtuvo su segundo título con Independiente del Valle, después de vencer por un marcador de 3-1 al 9 de octubre. De esta manera, el club ecuatoriano conquistó su primera Copa Ecuador.

El 11 de febrero de 2023, obtuvo su tercer título con Independiente del Valle, después de vencer por un marcador de 3-0 a la Sociedad Deportiva Aucas, y consiguió la primera Supercopa de Ecuador para el conjunto rojinegro.

Fuente: TN