Dibu Martínez, implacable con los que critican su premio The Best: “Entran por un oído y salen por el otro”

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero y figura del seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022, contó este jueves que no le “pesó” jugar la final contra Francia y que lo hizo “como lo hacía en la plaza” de su Mar del Plata natal.

“No me pesó nada jugar la final del mundo. La jugué como lo hacía en la plaza del Barrio Jardín de Mar del Plata”, reveló el “Dibu” Martínez en una extensa entrevista con TyC Sports, a poco más de dos meses de la histórica conquista en Qatar.

“Ser campeón del mundo por primera vez es especial y quedará en el corazón por el resto de mi vida”, agregó el arquero, uno de los ídolos del equipo ganador de la tercera estrella para el seleccionado argentino.

El flamante ganador del premio The Best de la FIFA al mejor arquero del mundo del 2022 admitió que no “esperaba” ser el elegido y aseguró que no le interesan los cuestionamientos que recibió.

“Me entran por un oído y salen por el otro. Solo me interesa lo que piensan en mi país, en el cuerpo técnico y mis compañeros”, afirmó el futbolista del Aston Villa.

Fuente: TN