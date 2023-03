Enzo Fernández rompió el silencio sobre el cruce con Mbappé: “Discutí, pero no quiero contar lo que me dijo”

Enzo Fernández fue sin dudas una de las grandes figuras de la Selección argentina en el Mundial de Qatar y recién ahora se animó a contar sus sensaciones de lo que fue la consagración. El actual jugador del Chelsea confesó que se enteró que iba a jugar “una semana antes” y que no pudo “parar de llorar” cuando lo supo.

Las mejores frases de Enzo Fernández

“Parece irreal. Me enteré una semana antes que iba al Mundial. Estuve tres meses preparándome física y mentalmente por si me tocaba ir. Me largué a llorar”.

“Siempre que hablo de Messi se me pone la piel de gallina. Es uno de mis ídolos. No queda palabra para agradecer todo lo que hace por nosotros, nos sorprendió una vez más, es el mejor de todos”

“En el gol que hago contra México, Leo me dijo que me acerque a jugar. Me vino a abrazar como diciendo ‘viste que te dije’”.

“Discutí con Mbappé, pero no me gusta contar lo que pasa en la cancha. No importa lo que dijo. Mbappé es un gran jugador y un ejemplo para todos”

“Con Julián Álvarez tenemos una conexión especial, nos conocemos mucho. Cuando entramos a la habitación en Qatar le di un abrazo y le dije ‘mirá dónde estamos, mirá si se da todo como queremos’”.

“La gente me enorgullece mucho, fue una locura el mundial. La hinchada fue fundamental, alentaban todo el partido. Estamos agradecidos de por vida”.

“En Benfica hablaba con Otamendi de la Selección. Me decía ‘preparate que vas a estar’. Siempre me apoyó”.

Enzo Fernández habló sobre la conexión con Julián Álvarez

El jugador de la Selección argentina se refirió a la gran relación que tiene con Julián Álvarez. “Tenemos una conexión con Juli porque jugamos desde River y nos conocemos muchos y ya sabe él que cuando estoy perfilado hacia adelante él tiene que picar, ya lo sabe y siempre lo hablamos”, contó.

“Cuando entramos la primera vez a la habitación le di un abrazo y le dije ‘mirá donde estamos, ¿no? Mirá si se da todo como queremos”, confesó sobre su primera charla con la Araña.

Cuando recordó las palabras de Dibu Martínez sobre el gol a Croacia: “se llevó a todos puestos, tiene mucha fuerza. Tres jugadores puestos se llevó”.

Enzo Fernández contó qué le dijo Lionel Messi antes de su golazo a México en el Mundial

El jugador del Chelsea, Enzo Fernández, reveló que fue lo que le contó Lionel Messi antes de su gol ante México en el Mundial de Qatar 2022. “Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo ‘viste que te dije, hijo de p...’. Fue muy emocionante”, destacó en diálogo con Tyc Sports desde Londres.

Y, agregó: “Siempre que habló de Messi se me pone la piel de gallina. Le agradezco como es como persona, conmigo y con todos. No quedan palabras para decir lo que hace por todos los argentinos”, explicó.

“Me felicitaron todos, estábamos muy contentos. Le habíamos ganado a México y era otra cosa, todo positivo”, cerró Enzo, quien luego de la Copa del Mundo fue premiado por la FIFA como el mejor jugador joven del torneo.

Fuente: TN