Gran debut del CRAR en el TRL

Esperanzador inicio del elenco rafaelino el fin de semana en la segunda división del Torneo Regional de rugby del Litoral(TRL)

En Paraná, CRAR derrotó a Tilcara por 38 a 17 marcando su supremacía en varios aspectos del juego.

El Head Coach Alejandro Chiavón apostó en el arranque de la competencia por poner en cancha un equipo jóven que logró imponerse apoyando con seis tries, obteniendo el bonus: tres fueron anotados por Mateo Ferrero –que ingresó en el segundo tiempo como wing-, dos de Esteban Appo y el restante de Gastón Kerstens. Además, Santiago Kerstens tuvo cuatro conversiones.

En Reserva se impuso Tilcara por 43 a 24. Los tries de CRAR en esta división fueron de Facundo Ledesma, Tiziano Hang, Nahuel Robledo y Julián Clemenz, con dos conversiones de Mateo Villar.

En la categoría pre-reserva fue victoria para el equipo rafaelino por 31 a 19, con tries de Gian Allasino, Ignacio Martinez, Julian Vazquez, Tomás Lavalle y un try penal, más dos conversiones de Martín Bocco.

Los demás resultados

Provincial 7 – Alma Juniors 20; La Salle 19 – Los Caranchos 29 y Universitario de Santa Fe 19 – Jockey de Venado Tuerto 58. Libre: Logaritmo.

Posiciones:

Jockey de Venado Tuerto, CRAR y Los Caranchos 5 puntos; Alma Juniors 4; Provincial, Tilcara La Salle y Universitario SF 0

Próxima fecha (2°)

Será la segunda, el sábado 11, con estos encuentros: Jockey de Venado Tuerto vs. Tilcara; CRAR vs. La Salle; Los Caranchos vs. Provincial y Alma Juniors de Esperanza vs. Logaritmo. Libre: Universitario de Santa Fe.

Fuente: radio rafaela