Un jugador del ascenso le dedicó el triunfo de su equipo al DT que le ofreció dólares para “ir para atrás”

Que en el fútbol argentino hay un inmenso negocio de apuestas ilegales no es noticia, pero que un jugador haga público que alguien lo llamó para ofrecerle dinero para dejarse ganar, sí. Es lo que ocurrió con Javier Balbuena, arquero de Puerto Nuevo, quien hasta apuntó que recibió un llamado directo de un entrenador, a quien además le advirtió que si insiste con sus intenciones develará su identidad.

Apuestas ilegales en el fútbol argentino: la denuncia de Javier Balbuena

“No soy de hablar más el que me conoce sabe cómo soy... Pero este triunfo se lo dedico a esa persona que ayer me llamo que está metido en las apuesta. Lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona sur. Me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior.... Increible que un actual dt este metido en las apuesta y ofrezca esto a los jugadores....”

“Ayer me reservé la respuesta cuando me ofreciste eso.. pero te respondo x acá, seremos un club humilde, con carencia como todos los clubes del ascenso, pero jamás en mi vida aceptaría algo que perjudique al club que tanto quiero, en el cual me siento un hincha más, en el que estoy convencido de que seguiremos haciendo historia y vamos a dejar el nombre de PUERTO NUEVO BIEN ALTO ESTANDO A LA PAR DE LOS GRANDES CLUBES DEL ASCENSO... TE RECOMIENDO NO LLAMAR MÁS A NINGUNO DE LOS MIOS XQ AHÍ SI TIRO TU NOMBRE Y APELLIDO... VAMOOOS PUERTO CARAJO... DIOS ES FIEL”.

Fuente: TN