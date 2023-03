Camino al Mundial: la Selección argentina femenina jugará dos amistosos en el país en abril

La Selección argentina femenina sigue adelante con la preparación de cara al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto. En ese marco, el conjunto nacional disputará dos amistosos ante Venezuela en territorio nacional durante la Fecha FIFA de abril.

El primer encuentro ante las Vinotinto será el jueves 6 de abril en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, mientras que el segundo se disputará el domingo 9 del mismo mes en el estadio Carlos Alberto Mercado Luna de La Rioja.

Por el momento la AFA no dio a conocer los horarios de los encuentros y próximamente se anunciará cómo será la venta de entradas.

Se espera que en los próximos días el entrenador Germán Portanova entregue la lista con las citadas para esta ventana internacional.

El último antecedente de Argentina ante Venzuela data de la Copa América 2022. Aquel día, el conjunto nacional se impuso por 1-0 con gol de Florencia Bonsegundo y avanzó a las semifinales del certamen. Tras perder en esa instancia ante Colombia, vencería a Paraguay en el duelo por el tercer puesto y sellaría la clasificación directa al Mundial.

Los últimos resultados de la Selección argentina femenina

En febrero, las albicelestes disputaron tres encuentros en Nueva Zelanda y los ganaron todos: uno ante Chile (4-0) y dos ante las locales (2-0 y 1-0).

El balance fue más que favorable para las albicelestes que, además, mostraron grandes actuaciones individuales y una sustancial mejora en lo colectivo.

Selección femenina: los partidos de Argentina en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023

El equipo de Germán Portanova integrará el Grupo G junto a Italia, Sudáfrica y Suecia. Todos los encuentros de esta Zona se jugarán en Nueva Zelanda.

El gran objetivo del equipo nacional es lograr la primera victoria de la historia en Copa del Mundo y, por supuesto, clasificar a octavos de final, algo que nunca ha ocurrido en sus tres participaciones previas en este tipo de competencias.

Argentina vs Italia (lunes 24/7 3 AM)

Argentina vs Sudáfrica (jueves 27/7 21 PM)

Argentina vs Suecia (miércoles 2/8 4 AM)

