El dato que complica al hijo de Ramón Díaz en la investigación de la tragedia: alta velocidad y mala maniobra

En medio de la tragedia, la otra cara de la dura realidad que enfrenta Michael Díaz, hijo de Ramón. El exfutbolista aún permanece internado y en estado de shock por el accidente que provocó y en el que murieron su esposa y el conductor del auto contra el que impactó de frente luego de efectuar una maniobra que la Justicia investiga como causante del fatal incidente vial en la Ruta 5, a la altura de la localidad de 9 de Julio.

“Muy alta velocidad y un sobrepaso mal realizado”

Fuentes oficiales que intervienen en la investigación anticiparon a TN que la colisión frontal que provocó la muerte de dos personas se produjo por varios factores que complican a Michael Díaz. En concreto, se buscará determinar a qué velocidad iba cuando se cruzó de carril en su intento de sobrepasar a un camión, aunque se presume “era muy alta” y cuál era la demarcación vial de ese tramo de la ruta.

En cuanto a la cobertura del seguro, si se corrobora que Michael Díaz sobrepasó la línea amarilla en su intento de adelantamiento, quedará desamparado porque para la Ley, quien realiza esta maniobra va a contramano.

Demarcación vial: el significado de las líneas en la ruta

Permitido el sobrepaso para quien circula a la derecha de la línea de puntos. Prohibido para quien circula de frente.

Ninguno puede sobrepasar.

Prohibido el sobrepaso para quien circula a la derecha de la línea amarilla. Permitido para quien circula de frente

En ambas direcciones, cualquiera puede sobrepasar.

¿Cómo fue el accidente de Michael Díaz?

Si bien es motivo de investigación, testigos declararon que Michael Díaz (exjugador de San Lorenzo cuando su papá dirigió al equipo en 2007/2008), iba a bordo de la RAM en sentido hacia 9 de Julio, momento en el que habría invadido el carril contrario y cuando se encontró de frente con el utilitario se tiró a la banquina y allí se habría producido la colisión fatal debido a que el conductor de la Kangoo también maniobró hacia el mismo lugar.

Producto de la colisión murió Bárbara Oliver, de 32 años, la esposa de Michel Díaz. La mujer no llevaba puesto el cinturón de seguridad. También falleció Aldo Flaqué, un comisionista de 65 años que vivía en la ciudad de 25 de mayo y que estaba viajando por trabajo.

La Fiscalía informó a TN que “hay dos testigos judicializados que declararon en la causa, pero no habrían visto el impacto en sí”.

¿Qué dicen las pericias iniciales del siniestro?

La información que brindada a TN en el peritaje de la Renault Kangoo que conducía Aldo Flaque, quien falleció, se estableció que cuando se encontró con la camioneta 4x4 de Michael Díaz al frente, hizo lo que le indica la Ley de Tránsito: tirarse a la banquina. El hijo de Ramón, en tanto, al darse cuenta que no podría hacer el sobrepaso, quiso incorporarse a su carril en su mano, pero esto ya no era posible y ocasionó la fatalidad. “Se tiró espontáneamente y sorprendió al otro conductor que no tuvo tiempo a realizar la maniobra de esquive”, explicaron.

Sobrepasos en ruta: ¿quién debe tirarse a la banquina para evitar el choque?

La Ley Nacional de Transito N° 24.449 se refiere en específico a esta circunstancia en su artículo 42. Qué dice:

ARTICULO 42. — ADELANTAMIENTO. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas:

a) El que sobrepase debe constatar previamente que a su izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo, y que ningún conductor que le sigue lo esté a su vez sobrepasando.

b) Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso.

c) Debe advertir al que le precede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral.

d) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal de retomar su lugar a la derecha, sin interferir la marcha del vehículo sobrepasado; esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento.

e) El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha de la calzada y mantenerse, y eventualmente reducir su velocidad.

f) Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso.

g) Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a la banquina periódicamente.

h) Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando:

El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda.

En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta.



¿Qué hacer si viene otro vehículo de frente?

Si el vehículo que realiza la maniobra de sobrepaso se encuentra con otro de frente, este último debe tirarse a la banquina hasta que se finalice el adelantamiento porque la vía de escape siempre es para la derecha.

Fuente: TN