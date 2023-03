CRAR aplastó a Provincial en Rosario

Los rafaelinos mostraron un gran nivel y ganaron con punto bonus.El sábado juega de local.

El Círculo Rafaelino de Rugby tuvo una gran presentacion al vencer 66 a 17 en Rosario a Provincial ,por la tercera fecha del certamen de segunda división del Torneo Regional del Litoral.

El elenco rafaelino apoyó diez tries y sumó punto bonus:Santiago Kerstens en tres oportunidades, Mariano Ferrero en dos, José Francone, Leonardo Sabellotti, Mateo Ferrero, Santiago Albrecht y Juan Cruz Karlen. Además «Patita» Kerstens también capitalizó tres conversiones.

La formación titular del entrenador Alejandro Chiavón fue con: Jerónimo Salvador, Lautaro Duria y Gabriel Morales; Facundo Aimo y Mariano Ferrero, Ignacio Sapino, Gastón Kerstens y Manuel Mandrille; Augusto Cesano y Santiago Kerstens (c); Leonardo Sabellotti, José Francone, Santiago Albrecht y Esteban Appo; Mateo Villar.

Pre y Reserva

La Prereserva ganó por 69 a 20 apoyando diez tries, a través de Bogado x2, Martinez x2, Lavalle x2, Torres, Kalbermatten Fernandez y Pablo Villar.

Luego la Reserva también salió airosa con un marcador abultado: 47 a 7 , con siete tries (Zbrun, Trossero, Sorcineri x2, Fuglini x 2, y Bocco).

Los otros resultados

Logaritmo 19 – Los Caranchos 30; La Salle 6 – Jockey de Venado Tuerto 7; Tilcara 41 – Universitario de Santa Fe 7. Libre: Alma Juniors.

Posiciones: Los Caranchos 15; Jockey de Venado Tuerto 14; CRAR 10; Tilcara 5; Alma Juniors 4; La Salle 1; Universitario de Santa Fe, Logaritmo y Provincial 0. CRAR – La Salle y Alma Juniors – Logaritmo son partidos pendientes de la segunda fecha.

Próxima jornada (4ª): Universitario de Santa Fe vs. La Salle; Jockey de Venado Tuerto vs. Provincial; CRAR vs. Logaritmo y Los Caranchos vs. Alma Juniors. Libre: Tilcara

Fuente: Radio Rafaela