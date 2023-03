Las perlitas de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni: el apodo que no le gusta y las lágrimas de emoción

Lionel Scaloni dio su primera conferencia de prensa como campeón del mundo en el país. En la previa a los amistosos de la Selección argentina contra Panamá y Curazao, el entrenador se mostró sincero como siempre y dio detalles con su tranquilidad característica.

Tal vez lo más gracioso de la conferencia fue una extraña revelación del DT que se terminó de consagrar en Doha. Ante la pregunta de un medio qatarí, el hombre de Pujato contó cómo le dicen los desconocidos: “A mí nunca me gustó, pero qué le voy a hacer. Si la gente es feliz, yo no puedo hacer nada. Hay gente en la calle que me llama Scaloneta, no me dice ni siquiera Lionel”.

Siempre con una sonrisa cuando se refiere a esta situación que el define como vergonzosa, también aseguró que “eso no está bueno, la verdad, sobre todo por el nombre de mi papá: por lo menos que digan Scaloni”.

El DT se sorprendió mucho cuando los periodistas le respondieron una pregunta que había hecho: “No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo, ¿ustedes sí?”. Al escucharse un “sí” unánime de toda la sala de prensa, Scaloni sentenció: “Somos polos opuestos, entonces”.

El día a día del campeón del mundo

“Yo voy a mi pueblo y estoy en el mismo lugar, aunque haya más gente. Creo que puede ser pasajero y luego volverá a ser más tranquilo. De verdad que no me cambió mucho: hay momentos que querés más tranquilidad y no la tenés, pero lo veo normal”, compartió Lionel Scaloni.

Siempre intentando bajar un poco las expectativas y devolver los pies a la tierra, el entrenador fue un poco más allá: “Nosotros ahora somos el reflejo de muchas cosas y tenemos que entender lo que hemos transmitido. Como dije hace unos meses: el fútbol es solo fútbol y sigue siendo fútbol. Hay muchos problemas más grandes como para pensar que les solucionamos la vida. Los hicimos más felices, sí, pero la vida sigue para mí y para todos los argentinos”.

El nuevo proceso de la Selección argentina

Lionel Scaloni confirmó que el plantel viajará a Paraguay para estar en el sorteo de la Copa Libertadores, donde la Conmebol le hará un homenaje.

En otro orden de cosas, el entrenador comentó que está enfocado en lo que viene y explicó cómo serán los próximos meses: “El mensaje es que empieza un nuevo proceso: la cancha es lo que manda y siempre tomaremos decisiones pensando en el bien del equipo. Los que son campeones del mundo no corren con ventaja, porque ahora empieza un nuevo proceso y tienen que seguir trabajando”.

Cuando Scaloni se despedía, inmediatamente los periodistas presentes lo ovacionaron y cantaron “dale, campeón”. El DT agradeció y se retiró casi quebrado con estas palabras: “Gracias, porque ya empiezo a lagrimear. Nos vemos"