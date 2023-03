De Paul contó cómo fue el momento en que se enteró que Giovani Lo Celso no jugaría el Mundial: “A mí me mató”

Rodrigo De Paul es uno de los referentes de la Selección argentina, integrante de la “mesa chica” que conforma junto con Lionel Messi. Giovani Lo Celso siempre fue parte de ese subgrupo y entre los dos volantes forjaron una gran amistad.

Sin embargo, la lesión que sufrió Gio a pocas semanas de Qatar 2022, caló hondo en el plantel. En una charla con Morena Beltrán, transmitida por el twitch de AFA, el “Motorcito” de la Scaloneta se sinceró: “Para mí fue muy muy duro. Gio y yo estuvimos desde el primer día jugando juntos en casi todos los partidos; veníamos hablando del Mundial hacía meses”.

Sobre la previa a la máxima cita del fútbol, De Paul expresó: “A veces por cábala uno no lo quiere hacer, pero tenés que alquilarle la casa a tu familia, tenés que pedir las entradas, tenés que hacer las cosas para que estén mucho más cómodos y organizados, así vos estás tranquilo”.

En esas gestiones anteriores al compromiso con el que sueña todo futbolista, Rodrigo supo que Lo Celso no estaría a su lado y así lo sufrió: “A mí me mató por lo que lo quiero, por lo que es él. Ya sacando lo futbolístico porque fue de los jugadores más importantes, como persona y amigo; después de hablar con él, llamé a gente que está cerca de mí y nadie lo podía creer por el tipo de persona que es”.

Entre tantas cuestiones, De Paul acompañó a su “hermano” en el dolor que le tocó transitar: “Fue bastante duro, lo vi llorar; durante tres días no pudo atender el teléfono. No tengo dudas de que va a tener revancha. En 2018 fue al Mundial con mucha ilusión, no le tocó jugar y todos le decían ‘tranquilo que vas a tener revancha’; hizo todo el proceso y estando tan cerquita le pasa eso... En la vida, todo el tiempo hay momentos difíciles; lo importante es poder superarlos”.

Fuente: TN