Pullaro: "Volví a tramitar la portación de arma de fuego"

El diputado provincial de la UCR, Maximiliano Pullaro, que fue ministro de Seguridad de Santa Fe, hará su campaña a gobernador armado, ya que continúa recibiendo amenazas de las mafias. El fiscal Matías Edery le recomendó que tenga custodia "por la gravedad de las amenazas". La última fue pública, y ocurrió cuando balearon una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria.



"La semana anterior yo había estado en muchos medios por lo que está sucediendo. Tengo un rol institucional y tengo que marcar una agenda política sobre lo que tenemos que hacer. Planteé con mucha fuerza que tenían que volver los pabellones de alto perfil en la provincia de Santa Fe y regímenes de detención diferencial para los presos que cometen delitos y los jefes narcos", contó el precandidato radical este miércoles en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino en Aire de Santa Fe.

Pullaro dijo que rechazó la custodia, pero que comenzó a tramitar la portación de arma de fuego, que es diferente a la tenencia, ya que le permitirá llevar un arma a todos lados.

"Me cuesta mucho tener custodia, tendría que dejar de ser candidato a gobernador como soy, porque no podría hacer un montón de cosas que estoy haciendo. Tal vez ese es el objetivo. No voy a tener custodia, pero sí otro tipo de cuidados, como cuando fui ministro. Para tener custodia tenés que perder todo tipo de libertades", dijo Pullaro.

"Acepté la custodia de traslados para mi familia. Me resisto a tener custodia porque siento que es una falta de respeto a la Policía, porque no puedo tener el régimen que debería tener", contó el radical.

"Volví a tramitar la portación de arma de fuego porque el kirchnerismo me lo retiró cuando asumió", contó. Y amplió: "Yo llevaba una pistola Glock 9 milímetros cuando era ministro. Ahora llevaría una 26 que es más chica y pasa desapercibida".