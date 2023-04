Carlos Zimerman: "A Castellano no le autorizaría que compre en forma directa ni un kilo de yerba para el mate cocido"

En el día de ayer el Concejo Municipal autorizó a que el intendente Luis Castellano pueda "adquirir en forma directa maquinarias y rodados para garantizar la prestación de los servicios municipales pero también para mejorar las condiciones laborales de su personal, teniendo en cuenta el marcado deterioro de su parque automotor que valió una denuncia desde el SEOM".

Uno de los primeros que "protestó" por esta medida fue el Dr. Carlos Zimerman, quien como integrante del Movimiento Nacional de la Militancia Radical viene "coqueteando" desde hace unos meses con una eventual candidatura que aún no se termina de definir.

Dialogamos con Zimerman de este y otros temas y al respecto nos manifestó:

P: ¿Qué opinión le merece que la oposición le aprobara al intendente Castellano la ordenanza que le va a permitir a realizar contrataciones en forma directa?

CZ: Una locura total, una demostración más que la oposición en Rafaela no está a la altura de las circunstancias. Yo a Castellano no le firmaría jamás un cheque en blanco, no le permitiría que compre ni siquiera u kilo de yerba para que los empleados se hagan el mate cocido. Todo lo que tenga que ver con dineros públicos y el intendente esté de por medio es muy vidrioso.

P: ¿Por qué piensa que le dieron luz verde desde la oposición cuando en realidad se podrían haber negado, al fin y al cabo los números le dan?

CZ: La verdad es que no los entiendo, pienso que es por un falso concepto de cooperación, pero yo soy muy claro, "no se puede cooperar con esta gente, para ellos la plata es lo principal, y cuando ven dinero se pierden, se nublan y son capaces de hacer cualquier tipo de negociados".

P: Días atrás surgió la noticia que usted estaría presentando una demanda por algún tipo de negociado de algún o algunos funcionarios con la pauta oficial de la municipalidad. ¿ Ya se presentó algo o solo fue una versión?

CZ:Nos llegó la información y estamos recopilando pruebas, hay un hecho puntual que pensamos denunciar, pero a raíz de la información que salió a la luz, recibimos muchas denuncias más, por lo que estamos recopilando pruebas para que la denuncia sea contundente. Con la auta oficial Castellano y su grupo de colaboradores hacen un verdadero "chiquero", pronto saldrá todo a la luz y si la justicia actúa como lo debe hacer, muchos van a salir salpicados.

P: ¿Se presenta para algún cargo público para las próximas elecciones?

CZ: Todavía no lo se, no hemos tomado la decisión. Yo siempre digo que a calentar una banca o un sillón nunca iría, si ocupo algún cargo es para sumar y por sobre todo para denunciar a los que viven del Estado, a los que nunca trabajaron y a los que se valen de la política para hacer de ella un medio de vida. Argentina necesita terminar con esta clase de dirigentes y si tengo la oportunidad de romper esa telaraña que tantos daño nos hace, es posible que ahí esté. Estoy cansado de los "ñoquis", no me importa si son radicales o peronistas o del Pro, estos sinvergüenzas no tienen partido, son delincuentes lisa y llanamente.

P: ¿En su partido, en la UCR hay "ñoquis", en Rafaela los hay?

CZ: En Rafaela hay, seguro que hay. En la UCR a nivel nacional también. Te reitero, el "ñoqui" no es ni Radical ni pronista, es delincuente. No los pongo a los kirchnerista por que con ellos no hay dudas, son delincuentes por naturaleza.

P: ¿Quién piensa que será el próximo gobernador de Santa Fe?

CZ: Sin duda alguna Maximiliano Pullaro, demostró tener lo que un gobernante debe tener para recuperar una provincia devastada por Omar Perotti. Perotti es un verdadero inútil que demostró a lo largo de estos más de tres años su incapacidad absoluta para gobernar. Perotti es cómplice del narcotráfico por el solo hecho de no hacer nada. No hay una sola medida para prevenir la inseguridad y el narcotráfico. Perotti nunca debió haber llegado al cargo que ocupa, son acontecimientos fallidos que suceden en cualquier sociedad democrática, pero hay un remedio y son las elecciones, ahí se termina la farsa del "gran simulador" llamado Omar Ángel Perotti.

Un Zimerman autentico, sin medias tintas y siempre frontal.