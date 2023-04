El clásico en el "Giuliani" fue para Sportivo Norte

El Negro se quedó con el triunfo ante el Cervecero por la 3° fecha liguista. El resto de los resultados.

En el estadio "Agustín Giuliani" se disputó el clásico entre Argentino Quilmes y Sportivo Norte ante un buen marco de público , correspondiente la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina.

Allí , la visita fue superior y venció 2 a 0 al Cervecero para acceder a la cima del torneo.

Oscar Maldonado, a los 20 minutos abri-ó el marcador mientras que Juan Espíndola, a los 24 del complemento, puso cifras definitivas .

En el encuentro de Reserva hubo división de puntos tras igualar 1 a 1.

ZONA A: Argentino de Vila 3 (3m PT de penal Nicolás Dondo, 10m ST Caballero y 45m ST Sequeira) vs. Deportivo Ramona 1 (16m PT Ariel Cólzera), Deportivo Tacural 1 (13m PT José Ibarra) vs. Libertad de Sunchales 2 (4m ST de penal Marcos Quiroga y 45m ST Enzo Fernández).

POSICIONES: Libertad 9, puntos; Sportivo Norte 7; Dep. Josefina 5; Ramona 4; Tacural 4; Argentino de Vila 4; 9 de Julio 3; Dep. Aldao 3; Quilmes 1.

ZONA B: Ferrocarril del Estado 1 (44m PT de penal Fernando Romero) vs. Brown de San Vicente 2 (45m ST Joaquín Jaime y 48m ST Lautaro Díaz), Florida de Clucellas 2 (44m PT Juan Montenegro y 5m ST Hernán Dobler) vs. Atlético María Juana 1 (38m PT de penal Ezequiel Lezcano).

POSICIONES: Unión 9, puntos; Ben Hur 6; Peñarol 6; Florida 6; Ferro 3; Atlético de Rafaela 3; Brown de San Vicente 3; Atlético María Juana 1; Arg. de Humberto 0.

Próxima fecha (4º): Zona A: Dep. Ramona vs Dep. Aldao, 9 de Julio vs Arg. Quilmes, Sportivo Norte vs Dep. Tacural, Libertad vs Dep. Josefina. Zona B: Atlético María Juana vs Unión, Ben Hur vs Ferro, Brown vs Peñarol, Atlético de Rafaela vs Arg. de Humberto. Interzonal: Florida vs Arg. de Vila.

Fuente: Radio Rafaela