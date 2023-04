Munúa dejó de ser el DT de Unión SF

None

El Tate anunció la salida del técnico a través de sus redes sociales. Marcelo Mosset será el DT interino.

Unión de Santa Fe se quedó sin entrenador al anunciar por redes sociales la salida del cargo de Gustavo Munúa.

Los malos resultados deportivos marcaron la agenda y el DT uruguayo se convirtió en el sexto técnico en dejar su cargo en lo que va del Torneo LPF.

"Unión comunica que Gustavo Munúa no continuará al frente del primer equipo. Agradecemos a Gustavo y a su Cuerpo Técnico por esta etapa juntos, y les deseamos lo mejor de cara al futuro", anunció el club. "Desde este martes, Marcelo Mosset asume de manera interina", agregó.

Munúa no pudo encontrarle el funcionamiento al equipo y su continuidad en los últimos partidos estuvo condicionada por las victorias. La última derrota ante River y la posición en la tabla terminaron por definir su salida del 'Tatengue'. El equipo hoy se ubica en el puesto 27 de 28 con apenas una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.

"Nos sentimos bien, fuertes, hay que empezar a ganar, a lograr puntos, sabemos que en otros partidos merecimos la victoria pero no se dieron. No tengo dudas de que se puede salir, pero no podemos regalar ni un minuto de los próximos partidos que nos toca jugar", dijo Munúa el pasado viernes luego de la derrota con el 'Millonario'. "Es verdad que necesitamos puntos, pero mientras tengamos fuerzas y yo vea que los jugadores también las tienen, los seguiré acompañando", completó.

El entrenador uruguayo es el sexto que deja su cargo en la actual temporada, después de Marcelo Saralegui, Alexander Medina, Abel Balbo, Leandro Stillitano y Hugo Ibarra

Fuente: Radio Rafaela