La explosiva separación de otro campeón del mundo: “Me demostró lo que realmente es”

Yesi Frías anunció este miércoles su separación de Exequiel Palacios, campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina. La noticia empezó a circular en las últimas horas, pero terminó de quedar en claro cuando ella respondió una serie de historias de Instagram (yesifrias_) en las que dio detalles de la situación.

Ante la pregunta sobre por qué se habían separado, Frías afirmó: “Porque me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”. Pero no fue lo único que dijo.

Uno de sus seguidores le dijo: “Pensar que dejaste tu vida, tu familia, por él y así agradece”, a lo que respondió: “¿Viste? Así son”. Otra persona fue incluso más dura con Palacios. “¿Creés que ahora por ser ganador del Mundial se la creyó y se olvidó de quién es”, consultó, a lo que Frías contestó: “Lo dijiste vos”.

Incluso, se refirió a la familia del campeón del mundo y futbolista del Bayer Leverkusen. Ante la consulta sobre cómo es la relación con ellos, la joven arremetió: “Mejor ni preguntar”.

Fuente: TN