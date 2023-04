Agenda del día: arranca la 11° de la Liga, los cuartos de Champions con Julián y Lautaro y juega el Sub 17

None

El fútbol argentino no se detiene y después del cierre de la décima fecha, este martes comenzará la undécima de la Liga Profesional con 14 partidos en 55 horas y media. Desde las 14, Barracas Central recibirá a Platense hasta este jueves a las 21.30, cuando Tigre juegue en su cancha ante Sarmiento.

Por su parte, este miércoles también será un día de mucha actividad con el clásico entre San Lorenzo y Boca (debuta Jorge Almirón) a las 17.30, Racing y Newell’s jugarán desde las 19.30 y la visita de Independiente a Rosario Central por la noche a las 21.30. El puntero River recibirá a Gimnasia LP desde las 19.30 del jueves.

Cuartos de final de la Champions League: Manchester City vs. Bayern Munich y Benfica vs. Inter

Comienzan los cuartos de final de la Champions League con dos partidos. El Manchester City recibirá en el Etihad Stadium la visita del Bayern Munich este martes desde las 16 (hora de la Argentina). El conjunto de Pep Guardiola luego de haber dejado en el camino con autoridad al Red Bull Leipzig, mientras que los de Thomas Tuchel eliminaron al PSG de Lionel Messi y compañía.

En tanto, el Benfica de Nicolás Otamendi enfrentará en su casa al Inter de Lautaro Martínez desde las 16 (hora de la Argentina) por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Todos los partidos de la fecha 11 de la Liga Profesional

Martes 11 de abril

14.00 Barracas Central – Platense (TNT Sports)

19.00 Argentinos – Unión (TNT Sports)

21.30 Banfield – Defensa y Justicia (Star +, ESPN y TV Pública)

21.30 Instituto – Vélez (TNT Sports)

21.30 Central Córdoba – Lanús (ESPN Premium)

Miércoles 12 de abril

17.30 San Lorenzo – Boca (ESPN Premium)

19.00 Belgrano – Huracán (TNT Sports)

19.00 Racing – Newell’s (ESPN Premium)

21.30 Estudiantes – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

21.30 Rosario Central – Independiente (TNT Sports)

Jueves 13 de abril

14.00 Arsenal – Godoy Cruz (TNT Sports)

16.30 Colón – Talleres (ESPN Premium)

19.30 River – Gimnasia (TNT Sports)

21.30 Tigre – Sarmiento de Junín (ESPN Premium y TV Pública)

Manchester City vs. Bayern Munich, por Champions League: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 16 horas

TV: Fox Sports y Star+

Árbitro: J. Gil Manzano

Estadio: Etihad Stadium

Benfica vs. Inter, por Champions League: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 16 horas

TV: ESPN y Star+

Árbitro: M. Oliver

Estadio: Estadio de La Luz

Sudamericano sub 17: Argentina se mide con Chile en el inicio del hexagonal final

El partido que abrirá la primera jornada se disputará desde las 16 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito y será transmitido por TyC Sports.

16 Argentina - Chile

18.30 Brasil - Venezuela

21 Ecuador - Paraguay

Master 1000 Monte Carlo, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El certamen se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:

Canales 103 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Star+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN a través de Telecentro Play, DirecTV Go y Cablevisión Flow.

Fuente: TN