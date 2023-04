Rodrigo De Paul habló de sus chances de volver a Racing y dejó su pálpito para el clásico ante Independiente

Los regresos triunfales siempre son bien recibidos en el mundo del fútbol. La nostalgia que aportan estas vueltas enamoran a los hinchas y suelen cerrar un círculo para la historia perfecta. En el fútbol argentino hay muchos casos de este tipo y faltan muchos más. Uno de ellos es el de Rodrigo De Paul, surgido de Racing y amado por los fanáticos de la Academia, quien habló de sus ganas de tener un nuevo ciclo en el conjunto de Avellaneda.

Tras ser campeón del mundo, el mediocampista del Atlético Madrid vive un sueño y suele dar varias entrevistas relacionadas a esta gran conquista, pero esta vez abordó otro tema. La periodista Sofía Martínez le consultó sobre una situación que tiene en vilo a muchos hinchas de Racing: si en algún momento piensa volver a vestir la camiseta del club.

“Yo siempre digo que me gustaría volver sobre todo volver con otra mentalidad, poder disfrutar más todo lo que yo quiero al club y darle valor a las pequeñas cosas que antes no le daba, pero van pasando los años y la vida no sabes dónde te va a llevar”, dijo el jugador en el video que la comunicadora publicó en su Instagram.

De Paul contribuyó a la ilusión de los hinchas y dejó en claro que espera poder volver al club que lo formó en algún momento de su carrera. Sin embargo, no dio precisiones temporales.

“A mí realmente me gustaría, no lo tomo como una promesa. Sí me gustaría jugar una Copa Libertadores, el Cilindro lleno, el clásico, pero la verdad no sé cuándo”. Y agregó: “Me gustaría mucho y lo tomo así, como un desafío de encontrar la oportunidad, pero en unos años podemos volver a hacer la pregunta y ahí vemos”.

Obviamente, el futbolista de 28 años no se olvida de la actualidad del club de Avellaneda y se mostró muy involucrado en lo principal que se viene en el horizonte: el clásico ante Independiente. “Sí, obvio”, respondió a la pregunta de si iba a ver el partido. Y, continuó: “Por suerte jugamos 18:30, termina y me vengo para acá para verlo”.

Además, se animó a dar un pálpito de lo que será el desarrollo y le metió presión al equipo de Gago: “Va a estar bueno, yo creo que Racing está en una posición que debería ganar, no es por nada, pero lo vi jugar, lo vi jugar también a Independiente y bueno...”.

