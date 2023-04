Kurganoff:"Estoy convencido de que voy a ser el nuevo presidente a partir del 25 de abril"

El pasado martes, la lista oficialista " Por Más Atlético" hizo su presentación oficial con el Dr Diego Kurganoff como candidato a presidente.

Allí, Kurganoff junto al actual presidente de la institución Dr.Silvio Fontanini, dialogaron con "Nunca es tarde" por Radio Rafaela.

Sobre su candidatura, Kurganoff expreso " estoy contento, la verdad, pero estoy tranquilo, estamos tomando esto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, muchos compromisos, trabajando, trabajando activamente para que el día 25 la agrupación, "Por más Atlético", continúe en la institución y estamos convencidos que así va a ser. Se que Silvio tiró una presión importante, pero bueno, estamos convencidos que así va a ser, que la gente va a apoyar masivamente por lo que venimos haciendo, por lo que venimos trabajando porque somos gente que viene recorriendo el club hace mucho tiempo porque tenemos una relación muy importante con las disciplinas amateur porque estamos permanentemente trabajando con el fútbol profesional con el automovilismo estamos muy arriba de la parte económica, el club está bien y por todo ésto estamos felices y creemos que la gente nos va a acompañar"

A cerca de como fue el momento de aceptar la candidatura manifestó que " Atlético es un club muy grande, es una institución que está en crecimiento como yo digo siempre, es un gigante que empieza a despertar y me remito a las pruebas, lo que es el estadio, cada vez que juega el fútbol profesional el crecimiento que hay en las disciplinas, es un club que es muy demandante pero durante estos tres años de gestión estuve al lado de Silvio caminando, recorriendo estando presente ante cualquier requerimiento de cualquier socio, de cualquier hincha, de las disciplinas, no deja de ser una decisión importante en la vida de uno porque la verdad que ser candidato a presidente del club del cual uno es hincha es muy importante, a mí me llena de orgullo desde el momento que que me propusieron en el seno de comisión directiva a mi nombre, la verdad que no te voy a mentir, se me infló el pecho, se me cayó alguna que otra lágrima pero es una decisión de vida que obviamente se habla primero con la familia, con los amigos, el trabajo y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de hacerlo, vi el apoyo del grupo de trabajo, lo tengo a Silvio que va a estar al lado, así que la verdad que es una decisión importante ,estoy muy contento y convencido de que voy a ser el nuevo presidente a partir del 25 de abril"

Luego, el Dr. Silvio Fontanini habló sobre si cree que lo realizado sumado al Mega Proyecto del nuevo estadio presentado hace poco tiempo puede influir en la votación d elos socios :" definitivamente uno tiene la sensación que pueden llegar a terminar inclinando la balanza, ¿no? un nuevo estadio, obras en el autódromo, un proyecto inmobiliario de una enorme magnitud que también involucra a la institución, digo es una continuidad pero con mucho movimiento de cara a lo que viene.Es resultado de lo que venimos haciendo, ¿no es cierto? del primer día a nosotros nos tocó asumir y a los 15 días nos encerró la pandemia, ¿no es cierto? y a pesar de estar en pandemia por un lado mirábamos cómo había que mantener el club en esa época tan dura, tan asiada y bueno, ahí tuvimos la colaboración de los socios, de los empleados que el club siguió de pie pero a la vez ya íbamos mirando de reojo todo lo que queríamos hacer porque un eje que nosotros teníamos es agregar infraestructura y agregar estructura para todas las disciplinas y así fue, así fue, naciendo la nueva sede, la boutique, los arreglos en tenis, la sala de ajedrez, el Lucio hecho nuevo porque lo hicimos, no te digo nuevo a todos, pero cambiamos el techo, hacíamos rasos, luces nuevas y así cada sector de la institución, vos vas recorriendo mentalmente, vas al autódromo y encontrás, bueno, esa joya que es la pensión, ¿no? que cuántos años lo soñamos los atletiquenses y mejoras en el autódromo, y mejoras en los vestuarios, mejoras en los gimnasios, bueno pero es la forma que conseguimos la institución, tratar de dotar de más infraestructura, más estructura para que cada vez más socios se acerquen al club y ahí está el resultado"

En el cierre de la charla el actual presidente albiceleste sostuvo que " hoy estamos pisando los 4.300, 4.400 socios. Hace del año 2003, con el primer ascenso, pasamos de tener 750 chicos jóvenes, socios menores, a 1.400, casi el doble, bueno, a todo eso que nos trae un lindo problema, que no tienen más lugar, le tenemos que dar solución y la solución es trabajar, trabajar, generar recursos, conseguir recursos y generar estructura, infraestructura para que el socio, el deportista, se sienta cómodo y cada vez haya más socios y deportistas de Atlético".

Vale recordar que el próximo 25 de abril, Atlético de Rafaela tendrá las segudas elecciones institucionales de su historia, donde la lista oficialista "Por Más Atlético" competirá con la opositora "Identidad Celeste".

Fuente: Radio Rafaela