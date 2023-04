Justina Bustos dio detalles de la conversación privada que mantuvo con China Suárez por su personaje en ATAV 2: "Ella me alentó y dio calma"

En medio de la felicidad que siente por estar en la piel de Ana Pérez Moretti en Argentina, tierra de amor y venganza 2, Justina Bustos reveló la charla privada que mantuvo con Eugenia “la China” Suárez en referencia al papel que interpreta en la ficción de eltrece: la nieta de La Polaca, personaje que encarnaba la actriz.

“La China Suárez me alentó y compartimos un par de mensajes donde le pregunté si estaba todo bien que la tuviera colgada en el cuello con la fotito de La Polaca. Ella me dio calma y me dijo que lo iba a disfrutar mucho”, comenzó diciendo Justina en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, luego de que se hablara de que su papel y el de Andrea Rincón representaban a Susana Giménez y Moria Casán, Bustos aclaró: “Mi personaje se llama Anita Pérez Moretti, seguramente está inspirado en todas las vedettes de la época, se habla de Susana y Anita admira a Susana”.

“Lo veníamos esperando hace mucho tiempo, más de nueve meses. Este personaje me dio alegría y calma. Lo disfruté mucho con amigos y alegría porque todos siempre tenemos algo para compartir”, cerró la actriz, feliz.

EL SINCERICIDIO DE SANTI TALLEDO AL HABLAR DEL COMIENZO DE SU RELACIÓN CON TONI GELABERT

Además de la felicidad que les dio ser parte de Argentina, tierra de amor y venganza 2 –la famosa tira de eltrece- Santiago Talledo y Toni Gelabert se encontraron con el amor en medio de las grabaciones. Y esa historia de amor sigue sumando capítulos día a día.

Y emocionado por este nuevo presente sentimental, Talledo abrió su corazón en una profunda entrevista: "Con Toni hicimos el casting por videollamada. Y fue amor a primera vista. Lo vi, él estaba en Mallorca y yo no pude hablar más con él y estaba enamoradísimo", reveló el actor en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Le escribí por Instagram, pero como es re anti-redes lo tenía borrado el perfil, como que no lo usaba. Y no quería quedar psycho yo pidiéndole su número a la producción. Así que me quedé así hasta que él me mandó un mensaje, empezamos a hablar y como yo sabía que él se estaba medio por separar, le dije 'venite a Buenos Aires soltero'", agregó, divertido.

Y cerró, muy enamorado: "Y bueno, se vino. Empezamos a preparar los personajes y ahí arrancó todo. Él no quería estar conmigo, así que tuve que hacer trabajo de hormiga, y de a poco fue naciendo el amor. Yo había quedado completamente flechado”.

