Valentín Barco, el pibe de la resurrección de Boca que partía su sándwich para que su mamá no tuviera hambre

Hay que repasar la historia de Valentín Barco. Leerla, escucharla, entenderla con empatía. El chico de tan solo 18 años que hoy es la tapa de los diarios por su impresionante partido con la camiseta de Boca en la Copa Libertadores después de una vida de sacrificio y lucha. De creer, porque otra cosa no había y miralo hoy al pibe de 25 de Mayo, haciendo delirar a las más de 50 mil personas en la noche de la resurrección en La Bombonera, la cancha de sus sueños.

Un Barco imparable: los números del debut de Valentín en la Copa Libertadores con Boca

Anoche, en su debut absoluto en la Copa Libertadores, Valentín Barco dio la cara por Boca. No solo por su salvadora asistencia en el minuto 98 que permitió el gol de Alan Varela, sino el futbolista que más duelos ganó (21), más recuperaciones (13), más faltas recibidas (8), más gambetas, más entradas y más ganas de sacarse de encima tanta angustia.

Para Barco, la llegada de Jorge Almirón lo cambió todo. Si bien el Colo ya había debutado como futbolista profesional en la Primera de Boca en 2021 (después de firmar su primer contrato en 2020, con solo 15 años), y asomaba como la joya de la cantera, algunas irregularidades futbolísticas y por qué no rebeldías de pibe lo hicieron perder terreno. Volvió a Reserva y de ahí debió hacerse de nuevo hasta la llegada del nuevo DT que en horas lo vio, lo eligió y le dio la oportunidad de mostrar su verdadero ser de Boca.

¿De dónde es Valentín Barco?

Valentín Barco es oriundo de 25 de Mayo, una localidad que queda a 250 kilómetros de Buenos Aires. Su historia se conoció después de su debut en la Primera de Boca, cuando se transformó en el cuarto jugador más joven en hacer su debut en el Xeneize. Entonces fue Patricia, su mamá, quien recordó entre lágrimas los tiempos de sacrificios, cuando no tenían ni siquiera para comer.

“Fue mucho sacrificio el que hicimos nosotros, a veces yo le decía a Valen que solo teníamos para el gas y el peaje. ‘No tengo nada para llevar para comprarte’”, contó Patricia, madre del futbolista, en declaraciones a TyC Sports.

¿Cuántos años tiene Valentín Barco?

Valentín Barco nació el 23 de julio de 2004, tiene apenas 18 años y desde muy chico tuvo que alejarse de su familia para quedarse en la pensión de Boca. Su ciudad, 25 de Mayo, quedaba demasiado lejos para ir y venir a entrenar. Sin embargo, no se pudo adaptar, por lo que su su mamá decidió acompañarlo cada día en semejantes distancias cada vez que tenía que llevar a su hijo a La Candela, allí donde se forman los chicos del Xeneize.

Advertido de que no podría comprarse ni un pedazo de pan, Valentín le respondía “no importa má, vamos igual, ¿te parece?”. Y allí salían. Lo que ocurría al regreso también lo contó la mamá del Colo: “Salíamos de Candela, donde le daban un sándwich y un juguito, y subíamos al auto. Él preparaba el mate y me daba medio sándwich a mí. Me decía ‘yo sé que vos tenés hambre también’, pero yo no se lo agarraba”.

Patricia se quebró en algunas partes de su relato. Con los recuerdos vivos, decía que no podía hablar, que habían pasado muchas cosas en la ruta, pero la emoción de ver a su hijo alcanzando su propósito le daba la fuerza para seguir.

“Bajábamos a echar gas en las estaciones de servicio y a veces, cuando hacía calor, yo sabía que él miraba las heladeras porque quería tomar helado, pero yo no se lo podía comprar porque no tenía y él con las manitos atrás me miraba y me decía ‘no importa, má'”.

Lo cierto es que la vida muchas veces se trata de persistir, de perseverar como sea, de esforzarse hasta los extremos, que un día llega la paga. Valentín Barco siempre quiso ser futbolista y que corrió y metió en muchas oportunidades con la panza vacía. Cuando no tenía nada, en realidad era dueño de lo más importante: el amor de su familia y el talento para lograr, por ejemplo, formar parte de las Selecciones Sub 13, Sub 15 y ahora también Sub 20 (con la convocatoria que recibió tras su noche mágica en Boca) y para pasar, como lo hizo, de Séptima División a Primera, en apenas seis meses.

Primer contrato y debut en Primera: los seis meses más esperados de Valentín Barco en Boca

En octubre de 2020, el Colo Barco firmó su primer contrato, cuando ya formaba para de la Reserva del Xeneize, y por entonces lo subieron a Primera.

El viernes 16 de julio de 2021 hizo su presentación oficial en el equipo que entonces dirigía Miguel Russo dispuso para el inicio del torneo local porque guardó a los que habitualmente eran titulares para la revancha con Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Fue un buen debut para Valentín, que mostró su calidad. Al término del partido él también conmovió con sus palabras. “Fue un esfuerzo enorme para mí y para toda mi familia, para todos los que me acompañaron. La vengo peleando desde muy chico, estoy desde los 8 años en el club y este es el comienzo de, ojalá, una muy linda carrera, pero ahora a seguir metiéndole con todo”.

¿Qué dijo Valentín Barco tras su debut en la Copa Libertadores con Boca?

“Es un orgullo enorme, la gente me banca, le agradezco el cariño y trato de devolverlo”.

“Siempre trato de hacer lo mejor para el equipo, a seguir y gracias a la gente de Boca que me banca”.

“Los grandes me felicitaron, me dijeron que siga así y estoy contento porque trabajé mucho para esta oportunidad”.

El Top 5 de jugadores más jóvenes en debutar en la Primera División de Boca

1- Denny Ramírez, con 15 años 11 meses 25 días, contra Mariano Moreno, por el Nacional 1982

2- Leandro Paredes, con 16 años 4 meses 8 días, contra Argentinos, por el Apertura 1994

3- Víctor Hugo Romero, con 16 años 11 meses 17 días, contra River, por el Campeonato 1949

4- Valentín Barco, con 16 años 11 meses 23 días, contra Unión, por la Liga Profesional 2021

5- Roberto Orlando, con 17 años 1 meses 17 días, contra Chacarita, por la Copa de Honor 1916.

Fuente: TN