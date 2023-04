Brian Fernández rompió el silencio en una etapa muy difícil de su vida: “La gente no va a comprender mi dolor”

Brian Fernández atraviesa momentos muy complicados en su vida. El mes pasado, y tras varios días de búsqueda, el futbolista de 28 años apareció en la provincia de Santa Fe. La preocupación se había encendido luego de que se ausentara a varios entrenamientos de Colón y de que su auto apareciera vandalizado en la vía pública.

Este martes, en el programa Son Aviones, donde trabaja Brian Sarmiento, Brian Fernández rompió el silencio y se refirió a su duro presente. “Mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío conmigo mismo. La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona”, comenzó.

Sobre su trunco regreso a Colón (equipo del que es hincha), donde dejó de ser tenido en cuenta tras faltar a los entrenamientos, dijo: “No lo pude disfrutar, tenía mucha presión, no podía salir a ningún sector de la ciudad. Críticas críticas y críticas. Trato de estar en contacto lo menos posible con la sociedad”.

Fernández, más allá de todo, sueña con volver a jugar: “Cómo no voy a extrañar jugar al fútbol si es lo que mejor hago. Puedo no entrenarme durante meses, pero en una semana mi cuerpo se acomoda y estoy para jugar. Si bien tuve muchas oportunidades acá, no se me pudo dar como yo quería”.

Fuente: TN