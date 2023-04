Se definieron los estadios del Mundial Sub 20 y ya hay sede del partido inaugural y la final

None

La FIFA definió las cuatro sedes donde se jugará el Mundial sub 20 en la Argentina y designó los estadios del partido inaugural y final. Mañana será el sorteo de la fase de grupos en Suiza y la Selección argentina conocerá a sus rivales en un torneo al que no se había clasificado deportivamente pero podrá jugar por ser el país anfitrión.

Luego de inspeccionar varios estadios propuestos por la AFA, finalmente la FIFA eligió el estadio Diego Maradona de La Plata, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan y el Malvinas Argentinas de Mendoza. En las próximas horas la información será oficial pero la AFA ya recibió la comunicación de parte del ente organizador.

El partido inaugural del torneo se jugará el sábado 20 de mayo en Santiago del Estero y la final será en La Plata el domingo 11 de junio.

De esta manera, quedaron descartados otros estadios que también fueron evaluados como el Padre Martearena de Salta, La Pedrera de Villa Mercedes y el Bicentenario de Chaco.

No habrá partidos en ningún estadio que sea utilizado durante la Liga Profesional ni los torneos de ascenso del fútbol argentino. Por eso fue descartado el Mario Kempes de Córdoba, donde Belgrano y Talleres hacen de local.

El sorteo del Mundial Sub 20: cuándo es y cómo verlo

El sorteo del Mundial Sub 20 será este viernes desde las 11 de la mañana (hora Argentina) en la sede de la FIFA en Zurich. Se podrá ver por DirecTV Sports o por la web oficial de la FIFA.

Bombo 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.

Bombo 2: Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur.

Bombo 3: Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak.

Bombo 4: República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y Guatemala.

Los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro, de los que pasarán los dos primeros de cada grupo, mientras que los cuatro mejores terceros también avanzarán a la fase eliminatoria de octavos de final.

El fixture de la competencia se confirmará una vez concluido el sorteo de la fase de grupos.

Dónde jugará la Selección argentina sus partidos en el Mundial sub 20

Una vez que se realice el sorteo del Mundial se sabrá dónde jugará la Selección argentina los tres partidos de la fase de grupos. El equipo que conduce Javier Mascherano estará concentrado en el predio “Lionel Messi” en Ezeiza.

Cómo comprar las entradas para el Mundial sub 20 en la Argentina

La FIFA todavía no informó cuándo y dónde se podrán comprar las entradas para el Mundial sub 20. Tampoco se saben los precios. Es probable que mañana haya confirmaciones sobre la modalidad que se instrumentará en esta ocasión.

Los árbitros de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023

La Comisión de Árbitros de la FIFA seleccionó a 25 árbitros y 38 árbitros asistentes para la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023™. Además, se han designado 18 oficiales de videopartidos para este torneo.

“Es una alegría especial poder celebrar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Argentina y Argentina será una gran sede para esta importante competencia que es el comienzo de un nuevo ciclo que conduce a la Copa Mundial de la FIFA 2026™”, dijo. el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina.

Los árbitros seleccionados participarán unos días antes del inicio del torneo en un seminario de preparación final, revisando y analizando videoclips de situaciones reales de los partidos y participando en sesiones prácticas de entrenamiento con los jugadores, que serán filmadas para que los participantes reciban retroalimentación instantánea de los instructores.

“Después de la exitosa Copa Mundial de la FIFA en Qatar en noviembre y diciembre pasados, esta competencia en Argentina brindará a los árbitros de partidos de la FIFA talentosos la oportunidad de mostrar su calidad mientras dan otro paso adelante en su carrera”, dijo Pierluigi Collina

Fuente: TN