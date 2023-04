“Está viejo y no lo respeto”: el áspero cruce entre Dillon Brooks y LeBron James que encendió la serie Grizzlies-Lakers en la NBA

Los Playoffs de la NBA son a todo o nada y la tensión se traslada al rectángulo de juego, donde los jugadores buscan cualquier tipo de ventaja para imponerse. Uno de los recursos más utilizados por los basquetbolistas es el “trash talk” (lenguaje basura) para amedrentar y hacer enojar a los rivales. El segundo juego de la serie entre Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers, que está empatada 1-1, fue un claro ejemplo de esto.

Luego de la derrota del pasado domingo 16 de abril (128-112) los Grizzlies, sin Ja Morant en cancha, fueron en busca del triunfo y lo consiguieron ayer en un apretado 103-93 que se resolvió en el último cuarto. En el segundo parcial, el alero local Dillon Brooks comenzó a hacer su juego sucio con LeBron James, la figura de los Lakers.

Brooks defendió a LeBron con mucha intensidad haciéndole difícil anotar su lanzamientos habituales y durante un tramo del juego, tras convertir un triple, fue directamente a provocar al máximo anotador en la historia de la NBA, con una mirada desafiante a los ojos del Rey. La estrella del equipo angelino no se quedó atrás y le devolvió gentilezas tras una anotación. Si bien durante el partido no hubo violencia física, lo que podría haber derivado en expulsiones a ambos jugadores, en la zona de vestuarios continuaron los mensajes amenazantes.

“No me importa lo que digan. LeBron está viejo. Es lo que esperaba que hiciera para el cuarto o quinto partido de la serie. Me ha dicho algo en el momento que cometí la cuarta falta. Tendría que haber empezado a hablar mucho antes. Me encanta tocar las narices. No respeto a nadie que sea incapaz de meterme 40 puntos”, dijo Brooks luego del encuentro.

En lo que respecta al juego, LeBron James lideró como es habitual a los Lakers con 28 puntos y 12 rebotes en 39 minutos, pero no alcanzaron para llevarse la ventaja de 2-0 a Los Ángeles, donde continuará la serie que se juega al mejor de siete encuentros. El trabajo de Brooks fue más discreto ya que terminó con 12 tantos en 23 minutos, pero sus Grizzlies pudieron repartir el goleo para equilibrar la balanza y suplir la baja de Morant.

La serie continuará el sábado 22 de abril con el Juego 3 y el lunes 24 con el cuarto partido, ambos en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles. Allí, los Lakers de LeBron intentarán demostrar en la cancha que son capaces de hacerse fuertes de local y quedar a un paso de la siguiente ronda. ¿Podrá Brooks hacer callar a James en su casa?

