Lionel Messi, la obsesión de los hinchas del Barcelona: volvieron a pedir por él en pleno partido

En Barcelona hay gran expectativa con la posible vuelta de Lionel Messi al club. Los reportes de la prensa local indican que esta chance es cada vez más firme y los hinchas quieren dejarle en claro al argentino que, en caso de regresar, será muy bien recibido. Por eso, este domingo volvieron a cantar por él.

En el minuto 10 del partido ante el Atlético Madrid por la fecha 30 de la Liga española, los fanáticos Blaugranas repitieron una ceremonia que vienen desarrollando hace varios partidos: cantaron “Messi, Messi”. Los videos del momento en que el clamor bajó desde los cuatro costados del Camp Nou inundaron las redes sociales.

El Barcelona les ganó 1-0 a los dirigidos por Diego “Cholo” Simeone con un gol de Ferrán Torres y está cada vez más cerca del título local: a falta de ocho fechas, suma 76 puntos y el Real Madrid, su inmediato perseguidor, tiene 65.

El contrato del capitán de la Selección argentina con el PSG termina el 30 de junio y es casi un hecho que no renovará en Francia. El Barcelona se presenta así como la opción más firme para su futuro.

El dato que ilusiona a los hinchas del Barcelona

En las últimas horas, trascendió en los medios catalanes que Messi había decidido pasar el fin de semana en su casa de Barcelona luego de haber participado el viernes del triunfo por 2-1 del PSG ante Angers.

Hubo un dato que reveló el periodista Gerard Romero que encendió la esperanza de los fanáticos culés: en su cuenta de Twitch, sostuvo que el rosarino había llegado al aeropuerto de la ciudad con 15 valijas y que “se había escapado” del lugar por una salida alternativa a la que la prensa no tiene acceso.

Esta cantidad de equipaje podría ser una suerte de “mudanza” de regreso, debido a que nadie se traslada con tanto equipaje solo por el fin de semana.

Los 6 partidos que le quedan a Lionel Messi en el PSG si no renueva

30 de abril: PSG vs Lorient (12:05 hs.)

7 de mayo: Troyes vs PSG (15:45 hs.)

13 de mayo: PSG vs Ajaccio (16 hs.)

21 de mayo: Auxerre vs PSG (horario a definirise)

27 de mayo: Racing de Estrasburgo vs PSG (16 hs.)

3 de junio: PSG vs Clermont (16 hs.)

Fuente: TN